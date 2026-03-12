Hijo de Rosmery Marval y Aran One demuestra su talento desde pequeño: con este logro ya conquista titulares

Suscríbete a nuestros canales

El talento no solo está en los escenarios y las pantallas: también en la piscina. El hijo de las celebridades venezolanas Rosmeri Marval y Arán One, el pequeño Ian Gael De las Casas Marval, escribió una historia que tiene a sus padres rebosando de orgullo tras ganar su primer campeonato de natación. En una competencia infantil repleta de emoción, Ian se impuso con determinación y un final espectacular que lo llevó directo al podio más alto.

Dominio total: así se coronó campeón

En la prueba más esperada de la jornada, Ian Gael compitió en el carril número 2, donde mostró su fortaleza y técnica desde el inicio de la carrera. A pesar de la fuerte competencia, el pequeño nadador mantuvo un ritmo constante, enfrentando cada brazada como si se tratara de una final profesional.

Cuando llegó el momento decisivo, Ian realizó un remate sensacional que lo catapultó hacia adelante, logrando cruzar primero la línea de meta y asegurarse la medalla de oro. Su estilo en el agua y la concentración que mostró les valió la ovación de los asistentes, quienes reconocieron su potencial desde el primer segundo.

Orgullo familiar y reacciones en redes

Los orgullosos padres no ocultaron su emoción tras la victoria de Ian Gael. Rosmeri Marval y Arán One compartieron con sus seguidores fotos y videos del momento, destacando la alegría que les genera ver a su hijo triunfar en el deporte. El cariño recibido en plataformas digitales ha sido multitudinario, con mensajes de aliento y celebración por parte de fans y seguidores de la pareja venezolana.

La conquista del campeonato no solo representa una medalla más para Ian, sino también un hito en su crecimiento personal y deportivo. Con apenas unos años, el pequeño ya está dejando huella y demostrando que, si continúa con esa pasión y disciplina, tiene un futuro brillante tanto dentro como fuera del agua.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube