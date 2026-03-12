Polémica en La Casa de los Famosos: gesto de Vanessa Arias genera preocupación y desata las críticas

Suscríbete a nuestros canales

Un gesto realizado por Vanessa Arias dentro del reality La Casa de los Famosos se convirtió en el centro de la polémica durante las últimas horas. Aunque dentro del programa el momento pasó casi desapercibido, fuera de la casa desató una ola de críticas en redes sociales y generó preocupación entre los seguidores del show.

Entre quienes reaccionaron con mayor contundencia se encuentra Sergio Mayer, quien calificó la acción de la participante como una “gran irresponsabilidad” y una “tremenda estupidez”, dejando clara su desaprobación frente al gesto.

El gesto que encendió la polémica

Durante una de las transmisiones en vivo, Vanessa realizó una señal asociada a mujeres que han sufrido maltrato. Aunque el programa no comentó al respecto ni profundizó en el momento, el gesto fue rápidamente detectado por el público y comenzó a generar debates en redes sociales.

Usuarios de plataformas digitales compartieron videos y capturas, cuestionando la pertinencia de la acción dentro de un contexto de entretenimiento. Algunos consideraron que trivializar símbolos relacionados con la violencia contra la mujer es peligroso.

La reacción de Sergio Mayer

El actor y exdiputado mexicano intervino públicamente para expresar su preocupación. Mayer señaló que el gesto “no está correcto” y que su significado tiene relación con mujeres maltratadas, por lo que consideró inapropiado reproducirlo en un reality.

“Si Vanessa sufrió maltrato en algún momento, eso no tiene nada que ver con La Casa de los Famosos”, enfatizó.

Sus palabras generaron un debate inmediato entre los seguidores del programa, quienes valoraron su postura sobre la responsabilidad mediática de los participantes en situaciones de alta exposición pública.

Algunos usuarios señalaron que el episodio pudo haber sido sacado de contexto y que la interpretación de los seguidores quizá amplificó la polémica.

Este episodio se suma a otros momentos polémicos del reality, que se caracteriza por la convivencia intensa entre celebridades y la exposición constante de sus acciones.

