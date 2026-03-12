¡Logró ser la Señora de las cuatro décadas! Fan venezolana cumple su sueño con Ricardo Arjona

Suscríbete a nuestros canales

Una noche de música se transformó en una experiencia inolvidable para una fan venezolana durante un concierto del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona en Utah, Estados Unidos. En medio del espectáculo, el artista decidió invitarla al escenario y dedicarle uno de los temas más emblemáticos de su repertorio, desatando una ola de emoción entre los asistentes.

El momento ocurrió frente a miles de personas, quienes reaccionaron con entusiasmo al presenciar la escena. Entre aplausos y gritos de celebración, la admiradora vivió un instante único cuando el cantante comenzó a interpretar para ella la canción Señora de las cuatro décadas.

Un instante inesperado en pleno espectáculo

Durante el desarrollo del concierto, Arjona se detuvo para interactuar con el público, algo habitual en sus presentaciones. Fue entonces cuando vio a la fan con un letrero que llamó su atención por lo que decidió llamarla para que subiera al escenario.

Ya junto al artista, la admiradora se convirtió en la protagonista de uno de los momentos más emotivos de la noche. Mientras sonaban los acordes de Señora de las cuatro décadas, la seguidora no pudo ocultar su emoción y terminó visiblemente conmovida ante la experiencia que estaba viviendo.

La reacción del público marcó el momento

La escena se volvió aún más especial cuando los asistentes descubrieron que la mujer era venezolana. El recinto estalló en aplausos y ovaciones, acompañando el gesto del cantante con entusiasmo y celebración.

El intérprete, sonriente y cercano, compartió el instante con naturalidad, demostrando una vez más la conexión que mantiene con sus seguidores en cada presentación. El gesto fue celebrado por los asistentes, quienes vivieron el momento como uno de los puntos más memorables del concierto.

Un recuerdo que se volvió viral

Tras el espectáculo, el emotivo episodio comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde varios asistentes compartieron videos del instante. Las imágenes reflejan la emoción de la fan y la reacción del público que celebró la dedicación del artista.

Muchos usuarios destacaron el gesto de Ricardo Arjona y su cercanía con el público latino que lo sigue alrededor del mundo. Para la admiradora venezolana, la noche en Utah se convirtió en el cumplimiento de un sueño y en un recuerdo que permanecerá para siempre.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube