Disputa legal por el Nombre de Katy Perry ya tiene un desenlace: la corte tomó una decisión

Después de una larga y mediática disputa legal, el conflicto entre la superestrella estadounidense Katy Perry y una diseñadora de moda australiana por el uso del nombre “Katie/Katy Perry” llegó a su fin. El Tribunal Superior de Australia determinó que la marca registrada por la diseñadora no infringe las leyes de propiedad intelectual ni es probable que genere confusión entre los consumidores en el mercado local.

La decisión pone punto final a un litigio que comenzó en 2009 y que puso en la mira internacional la colisión entre derechos de marcas y nombres similares vinculados a figuras públicas y pequeñas empresas.

Orígenes de una batalla que duró casi dos décadas

El conflicto se remonta a 2008, cuando la diseñadora australiana registró la marca “Katie Perry” para su línea de ropa ante las autoridades de propiedad intelectual en Australia.

Un año después, en 2009, el equipo legal de la cantante presentó una oposición formal al registro, argumentando que el uso del nombre podría aprovecharse de la reputación artística ya consolidada de la intérprete a nivel internacional.

Desde entonces, el caso pasó por varias instancias judiciales. Hubo decisiones a favor de ambos bandos y una serie de apelaciones que mantuvieron viva la disputa hasta que finalmente llegó a la máxima corte del país oceánico.

El fallo definitivo del Tribunal Superior

En la resolución emitida recientemente, los jueces consideraron que la marca de la diseñadora no vulnera las normas sobre marcas comerciales y que no es probable que cause confusión entre los consumidores ni perjudique la reputación de la cantante.

La sentencia también establece que la diseñadora puede seguir vendiendo productos bajo su marca “Katie Perry” sin infringir los derechos de la estrella del pop, cerrando así un litigio que se prolongó por casi 17 años.

Además, el tribunal ordenó que los costos legales del proceso sean asumidos por la cantante, lo que se interpreta como una victoria aún más contundente para la diseñadora australiana.

Reacciones y significado del fallo

La diseñadora celebró la decisión como una victoria para los emprendedores y las pequeñas empresas que buscan proteger su nombre y trabajo frente a figuras globales con gran poder mediático.

Por su parte, desde el entorno de la cantante no se han emitido declaraciones públicas extensas sobre el resultado definitivo, aunque el fallo ha sido ampliamente comentado por analistas legales y en redes sociales.

