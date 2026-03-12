¿Peligran los Oscar? La gala incrementa su seguridad tras advertencia del FBI

Suscríbete a nuestros canales

La guerra en Medio Oriente ha cruzado el umbral de Hollywood. A cuatro días de la gala más importante del cine, el FBI emitió una alerta a las fuerzas de seguridad de California informando sobre la posibilidad de que Irán intente un ataque con drones contra objetivos en la costa oeste de Estados Unidos, en represalia por los bombardeos conjuntos que EE.UU. e Israel lanzaron contra Teherán el pasado 28 de febrero.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles evitó comentar la inteligencia específica, pero confirmó al diario Los Angeles Times que operan en un "nivel elevado de preparación" y mantienen una "vigilancia reforzada".

Un despliegue de hierro en la alfombra Times

El dispositivo de seguridad para la noche del domingo será colosal. Según detalló el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), se desplegarán alrededor de mil agentes de seguridad privada dentro y en los alrededores del Teatro Dolby.

Las medidas incluyen un perímetro de seguridad de 1.6 kilómetros alrededor del recinto, donde todos los vehículos y peatones serán revisados. Unidades especiales como el SWAT y el escuadrón antibombas, equipados con perros entrenados, patrullarán la zona, mientras que drones y cámaras de vigilancia monitorearán cualquier movimiento sospechoso desde el aire. Francotiradores serán apostados en puntos altos estratégicos. Una vez que la ceremonia comience, el teatro permanecerá completamente sellado.

"El show debe funcionar como un reloj suizo"

En una rueda de prensa celebrada el miércoles, los productores ejecutivos de la gala, Raj Kapoor y Katy Mullan, abordaron la situación con seriedad pero sin alarmismo. Kapoor aseguró que cuentan con "el apoyo del FBI y el LAPD" en una colaboración estrecha para garantizar que la noche sea segura.

"Este show tiene que funcionar como un reloj suizo", declaró Kapoor. "Queremos que todos los que vienen a este espectáculo, los que lo están viendo, e incluso los fans que están afuera de las vallas, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos. Es nuestra responsabilidad como equipo de producción asegurarnos de que eso se cumpla".

Sin amenaza creíble, pero con máxima vigilancia

A pesar de la contundencia del despliegue, las autoridades han sido enfáticas en aclarar que no existe ninguna amenaza específica o creíble contra el Dolby Theatre. Expertos en contraterrorismo citados por el Los Angeles Times señalan que este tipo de alertas son de carácter "preventivo" y que no hay información que sugiera que Irán tenga la capacidad de ejecutar un ataque de estas características en suelo estadounidense.

El gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó que su oficina fue notificada del informe y que se han coordinado medidas con todas las agencias. "El tema de los drones ha sido siempre una prioridad para nosotros y hemos formado grupos de trabajo específicos en torno a estas preocupaciones", declaró Newsom.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube