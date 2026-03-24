¿Duelo de titanes? Cristian Castro lanza una inesperada propuesta a Luis Miguel

El cantante mexicano, Cristian Castro, reveló por medio de unas declaraciones a los medios de comunicación, que desea cantar junto a Luis Miguel, conocido por muchos como "El Sol de México".
Si bien, peor medio de sus declaraciones, Castro aseguró que " yo con el estoy siempre perfectamente bien. Ojalá que él se quiera acercar a mi. Yo me voy a ir a Madrid a buscarlo hasta encontrarlo" haciendo referencia a Luis Miguel.
Por su parte, una periodista del programa televisivo "Sale El Sol" le preguntó que si creía que "El Sol de México" se volvería a casar, por lo que Castro respondió "Yo quiero cantar en tu boda, mijo. Déjame cantar en tu boda".
Posteriormente, otro reportero le preguntó que si estaba dispuesto a colaborar con Luis Miguel, seguidamente el intérprete de "Por Amaste Así" contestó que si y que se encuentra buscándolo desde hace años "Ojalá que tenga ya las ganas de tener más cariño con todos sus colegas porque todos lo estamos deseando", enfatizó Castro.
No obstante, "El Sol de México" no ha dado declaraciones con respecto a esta invitación que extendió Cristián Castro para cantar a su lado.
