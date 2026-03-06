¡Sorpresa¡ Cristian Castro cumple una meta pendiente

Suscríbete a nuestros canales

La lejanía de Cristian Castro de los escenarios no fue, precisamente, porque no quería hacer nada; como lo declaró en una oportunidad. La razón se debió a una meta pendiente por cumplir.

Resulta que el hijo de Verónica Castro se dedicó a terminar la preparatoria. Hoy en día el cantante mexicano es bachiller. La noticia fue revelada en el programa Ventaneando de TV Azteca.

Fue el propio intérprete de “Lloran las rosas”, quien reconoció que culminar esta etapa educativa era una de las materias pendientes que tenía en su vida.

Cabe mencionar que el “Gallito feliz” comenzó su carrera desde muy pequeño, por lo que su tiempo para ir a la escuela era limitado.

Con el pasar del tiempo, y a medida que su carrera como cantante despegaba, decidió dejar de lado la academia y cultivar los grandes éxitos que hoy hacen parte de su repertorio, y que lo llevaron a ser reconocido en diversos escenarios.

Con 51 años, Cristian Castro decidió tener su diploma de bachiller y “meterle el pecho” a los estudios, que cursó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El cantante confesó que el logro académico lo consiguió gracias al apoyo de su maestra y del programa educativo que lo acompañó durante el proceso.

Igualmente, agradeció a la UNAM por acogerlo durante todo este proceso. Algo significativo para el cantante, debido a que su mamá cursó la carrera de relaciones internacionales en la misma universidad.

Finalmente, Castro comentó que se siente motivado y no descarta cursar una carrera universitaria en un futuro.

