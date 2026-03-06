¡Habemus fecha! Taylor Swift contraerá nupcias este día de verano

Suscríbete a nuestros canales

Ya es oficial, Taylor Swift abandonará la soltería en el verano próximo, cuando contraerá nupcias con el jugador de fútbol americano, Travis Kelce.

La pareja, que se comprometió el 26 de agosto de 2025, no había revelado la fecha de su matrimonio, situación que mantenía en vilo a los seguidores de la cantante norteamericana, quienes especularon que podría ser un 13, pues es el número favorito de la oriunda de Pensilvania.

En esta línea, los fanáticos acertaron en sus proyecciones, pues se conoció que Swift y Kelce se lanzarán al agua el próximo 13 de junio.

Igualmente, trascendió que la boda será en una zona exclusiva de Rhode Island, en un ambiente íntimo (conformado por familiares y amigos), donde Selena Gómez será una de las invitadas de honor.

Si de especulaciones se trata, algunos estiman que la lista de invitados está conformada por 300 personas. Igualmente, la boda se llevará a cabo con un fuerte dispositivo de seguridad para evitar que la pareja pase un mal rato en medio de una celebración tan especial.

Cabe destacar que Swift y Kelce mantienen una relación sentimental de algo más de dos años. Ambos se conocieron durante un concierto de la cantante. El jugador intentó fallidamente regalarle una pulsera de la amistad. Posteriormente, publicó la anécdota por redes sociales en las que comenzaron a enviarse mensajes.

El número Swift

Para la cantante de pop, ícono de la música, el 13 representa la fecha de su nacimiento, pues fue en esta fecha de diciembre, de 1989, que llegó al mundo.

Por otra parte, la intérprete de “Ofelia” obtuvo disco de oro por las ventas de su primer álbum en 13 semanas. Igualmente, cuando asiste a alguna gala musical en la que está nominada, siempre está sentada en la fila 13 o la sección 13.

Y Como estas curiosidades Taylor Swift colecciona muchas más, que ha compartido con sus fanáticos.

