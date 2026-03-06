Gira por Latinoamérica: Maroon 5 dirá "hola" en español

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida banda de Pock-Rock californiana, Maroon 5, volverá a pisar suelo latinoamericano luego de un largo tiempo de ausencia.

El quinteto, encabezado por el vocalista Adam Levine, se reencontrará con el público latino dentro del marco de su gira mundial “Loves is like world tour”, que comenzó en 2025 con la visita a varias ciudades de Norteamérica.

En este sentido, Maroon 5 llegará el 25 de abril a la capital de Colombia (Bogotá) y se presentará en el coliseo Medplus.

Posteriormente, el 28 de abril aterrizarán en Costa Rica, donde los ticos podrán cantar sus canciones a viva voz en el Parque Viva.

El 1 de mayo, Adam Levine y sus compañeros disfrutarán de la hospitalidad que caracteriza al dominicano, pues se tiene prevista su presentación en Altos de Chavon de la localidad La Romana.

Finalmente, Maroon 5 será encantado por la isla de San Juan, Puerto Rico, donde interpretarán sus éxitos más emblemáticos en el Centro de Rendimiento José Miguel Agrelot.

Los precios de las entradas se pueden consultar en la página oficial del grupo musical, en la que el fanático podrá escoger su lugar de acuerdo a sus preferencias.

23 años haciendo música

Maroon 5 se dio a conocer en el año 2002 con el lanzamiento de su primer álbum titulado “Songs About Jane”.

Entre sus canciones más conocidas están: This Love”, “She Will Be Loved”, “Sugar”, “Memories” y “Girls Like You”.

Su octavo álbum de estudio lleva por nombre “Love is like”, conformado por 10 temas, cuyo lanzamiento se realizó el 15 de agosto de 2025.

Un día después la banda musical publicó una versión digital con temas adicionales como "Cigarettes", "Ice Cream" y "Closer”.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube