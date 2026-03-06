¡Bridgerton recupera el trono! La cuarta temporada arrasa en Netflix con 28 millones de vistas

Suscríbete a nuestros canales

El romance ha recuperado su corona en el mundo del streaming. La cuarta temporada de Bridgerton escaló de nuevo a la cima del Top 10 global de Netflix tras el estreno de sus últimos cuatro episodios, registrando 28 millones de vistas en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo.

Una historia de Cenicienta que conquista al público

Basada en las novelas de Julia Quinn, la cuarta temporada de Bridgerton se centra en la historia de amor de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha), una doncella a la que conoce en un baile de máscaras y que cautiva su corazón. Su romance, inspirado en el cuento de la Cenicienta, se desarrolla en medio de una rígida división de clases, explorando temas como la identidad y el amor que trasciende las normas sociales.

Más allá de las cifras: impacto cultural y otros títulos

El éxito de la serie trascendió las pantallas. Al día siguiente del estreno de la segunda parte, la versión del Cuarteto de Cuerdas Vitamin String Quartet del tema "Lose Control" de Teddy Swims, incluido en el quinto episodio, experimentó un aumento del 2,290% en las reproducciones en Spotify en Estados Unidos. Además, el baile del personaje Hyacinth con un cover de "360" de Charli XCX en el quinto episodio se convirtió en un momento viral en las redes sociales.

En el resto del ranking, la tercera temporada de 'The Night Agent' se ubicó en el segundo puesto con 9.9 millones de vistas en su segunda semana. La docuserie 'Reality Check: Inside America's Next Top Model' ocupó el tercer lugar con 3.8 millones, seguida del reality 'Love Is Blind: Ohio' en la cuarta posición con 3.1 millones. Otros títulos en la lista incluyeron 'The Lincoln Lawyer' temporada 4, la edición del 23 de febrero de 'Raw', la octava temporada de 'Formula 1: Drive to Survive' y el programa culinario 'Being Gordon Ramsay'.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube