Orlando Bloom enciende las redes ante rumores de romance con esta modelo

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La reciente edición de la Met Gala desató una ola de rumores sobre la vida sentimental del actor británico, Orlando Bloom. Si bien, tras el fin de su relación con la cantante estadounidense, Katy Perry, el actor británico atrae de nuevo la atención del público por su posible vínculo con una joven modelo.



Aunque las primeras versiones señalaron a la influencer estadounidense Meredith Duxbury como su nueva conquista, fuentes cercanas aclararon la situación.

Por su parte, el medio TMZ confirmó que Bloom asistió al evento en compañía de la modelo suiza, Luisa Laemmel, de 28 años. Además, según detalló el reconocido medio, la pareja compartió un fin de semana en el exclusivo hotel Bürgenstock, ubicado a orillas del lago de Lucerna en Suiza. Según testigos, ambos mantienen una relación discreta desde hace meses.

Foto: MSN

A pesar de la distancia entre sus residencias en Los Ángeles y Nueva York, la conexión entre ellos es real y sólida.

Finalmente, los reportes indican que su primer encuentro público ocurrió el pasado 8 de febrero, al finalizar el Super Bowl.

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