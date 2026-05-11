Ronda regresa este lunes 11: esto dice Andrógena sobre su nueva chamba

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Ronda oficializa la contratación de su nueva integrante, oficializó el inicio de su tercera temporada televisiva con la incorporación de dos perfiles destacados en la industria del entretenimiento venezolano. Tras un proceso de selección y producción de varios meses, el programa se prepara para su primera emisión este lunes 11 de mayo, bajo la señal de MeridianoTV.

Andrógena: de las redes a la animación oficial

La artista y figura pública conocida como Andrógena se integra al proyecto como animadora oficial tras un proceso de selección de tres meses. Su incorporación es el resultado de diversas jornadas de grabaciones y pruebas técnicas donde demostró su capacidad de adaptación al formato televisivo.

Ante esta nueva etapa como conductora Andrógena destacó que su contrato es la culminación de semanas de preparación y disciplina en estudio. “Fueron semanas de grabaciones, de dar el 100% en cada prueba y de demostrarme a mí misma que los sueños se trabajan con paciencia y disciplina.” afirmó.

Natalia Monasterios: trayectoria y experiencia en pantalla

Junto a ella, se confirma la participación de Natalia Monasterios, quien aporta su experiencia previa en la conducción de programas de variedades. Monasterios es reconocida por su labor en espacios matutinos de alta rotación, donde se ha especializado en entrevistas y segmentos en vivo.

Horarios y plataforma de transmisión

Con la firma de este contrato, la animadora se integra de manera oficial al esquema de transmisiones regulares del canal. El programa de lunes a viernes a la 1:00 pm, a través de la señal de Meridiano Online.

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