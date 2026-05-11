¡Fin de la tregua! Gerard Piqué amenazaría con una demanda contra Shakira: este es el motivo

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Lo que debió ser una celebración tras el concierto multitudinario de Shakira en la playa de Copacabana, se ha transformado en el epicentro de un tenso conflicto familiar. Mientras la artista celebraba un récord de asistencia sin precedentes en Río de Janeiro, la proyección de un video en el que aparecen sus hijos cantando ha desatado la furia del entorno de Gerard Piqué. Según informes de la reconocida periodista Silvia Taulés, el deportista catalán estaría siendo instado por su círculo cercano a iniciar un nuevo y agresivo proceso judicial por la vulneración de la privacidad de los menores.

La ausencia de un permiso formal

El malestar de Piqué radica en la exposición mediática masiva de Milán y Sasha en un evento de escala global. Aunque se detalla que no existió una negativa explícita previa, la defensa del exfutbolista subraya que Shakira no contaba con la autorización formal y necesaria para exhibir la imagen de los niños en un espectáculo de tal magnitud.

El entorno de Piqué recalca las dificultades de anonimato que enfrentan los menores en su vida diaria, argumentando que este tipo de proyecciones solo intensifica el acoso mediático sobre ellos.

Antecedentes de una relación marcada por la fricción

Este no es el primer enfrentamiento de esta naturaleza entre las dos estrellas. En 2023, la situación fue inversa: fue Shakira quien manifestó un profundo descontento cuando Piqué incluyó a uno de sus hijos en una transmisión en vivo de la Kings League. Aquel incidente sentó un precedente de tensión constante sobre cómo debe gestionarse la imagen pública de los niños, un tema que hoy, en pleno mayo de 2026, vuelve a fracturar los puentes de comunicación entre ambos.

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