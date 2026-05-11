¿Uso indebido o millonario descuido? Dua Lipa enfrenta inesperada batalla legal con gigante tecnológico

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Dua Lipa decidió llevar a los tribunales a Samsung Electronics luego de descubrir que su rostro aparecía en cajas y material promocional de televisores vendidos en Estados Unidos, algo que, según la artista, ocurrió sin su permiso ni ningún tipo de acuerdo comercial.

La demanda, presentada el pasado 8 de mayo ante el Tribunal del Distrito Central de California, reclama al menos 15 millones de dólares por daños y perjuicios. De acuerdo con documentos citados por medios internacionales, la cantante acusa a la compañía de beneficiarse comercialmente de su imagen para impulsar ventas de televisores.

La foto de Dua Lipa apareció en empaques de televisores

Según la denuncia, Samsung habría utilizado una fotografía tomada detrás del escenario durante el festival Austin City Limits para ilustrar el empaque de distintos modelos de televisores distribuidos en el mercado estadounidense.

El equipo legal de la intérprete de “Houdini” sostiene que la imagen fue usada de forma destacada dentro de campañas de marketing masivas, generando la impresión de que la cantante respaldaba oficialmente los productos de la marca.

Además, la artista asegura que nunca aprobó aparecer vinculada a la promoción de aparatos electrónicos y que mantiene un estricto control sobre las marcas con las que decide colaborar. La demanda también recalca que Dua Lipa posee los derechos de la fotografía utilizada.

El equipo de la cantante asegura que Samsung ignoró sus reclamos

La polémica tomó aún más fuerza luego de conocerse que los abogados de Dua Lipa habrían solicitado a Samsung detener inmediatamente el uso de la imagen desde el año pasado. Sin embargo, según el documento judicial, la empresa continuó utilizando la fotografía pese a las advertencias.

En la demanda, el entorno de la cantante calificó la actitud de la compañía como “indiferente” y aseguró que el uso de su rostro ocurrió sin que ella tuviera “voz, control o participación alguna” sobre la campaña.

La artista también argumenta que el caso podría afectar el valor de su marca personal, especialmente porque actualmente mantiene acuerdos comerciales con reconocidas firmas internacionales de lujo y tecnología.

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