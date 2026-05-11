La tuve, la vi… y se fue en cinco minutos: Daniela Alvarado revivió el doloroso momento de su hija prematura

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Daniela Alvarado abrió su corazón en una de las entrevistas más sensibles de su vida junto a Luis Olavarrieta, al recordar el proceso completo que vivió para convertirse en madre, los intentos fallidos de embarazo y el momento más doloroso: la pérdida de su hija, quien nació con apenas cinco meses de gestación y vivió solo unos minutos.

La actriz, que ya había construido su familia a través de la adopción de su hija Olivia, explicó que el deseo de experimentar un embarazo biológico la llevó a un largo camino lleno de frustración, estudios médicos, esperanza y desgaste emocional. “Cada vez que no pasaba era destructivo”, confesó al hablar de los años en los que intentó quedar embarazada sin éxito.

“Me sentía culpable, como si no fuera suficiente”

Daniela relató que durante ese proceso llegó a sentir una profunda culpa emocional. “Te sientes inútil, te sientes culpable… sientes que no eres suficiente”, expresó al recordar las constantes decepciones y la presión interna que enfrentaba.

Según explicó, tanto ella como su esposo, José Manuel Suárez, se sometieron a múltiples estudios médicos en busca de una explicación, pero todos los resultados indicaban que no había problemas físicos evidentes. Esa incertidumbre hizo el proceso aún más doloroso, ya que no existía una causa clara que justificara la dificultad para concebir.

El embarazo que llegó como un milagro… y se convirtió en tragedia

La actriz contó que, tras años de intentos, finalmente logró quedar embarazada, lo que describió como una mezcla de emoción y miedo. “Yo decía: gracias Dios, ahora voy a vivir lo que es ser mamá desde mi cuerpo”, recordó.

Sin embargo, el embarazo presentó complicaciones desde etapas tempranas. Daniela explicó que comenzó a sufrir episodios de sangrado asociados a problemas con la placenta, lo que encendió las alarmas médicas, aunque en varias consultas le aseguraban que todo seguía bajo control.

“Sentí que algo no estaba bien”

Pese a los diagnósticos médicos optimistas, la actriz aseguró que su intuición le decía lo contrario. “A veces la intuición sí te habla”, comentó durante la entrevista, al recordar los días de incertidumbre que vivió en casa mientras avanzaba el embarazo.

Con el paso de las semanas, la situación se complicó y el parto ocurrió de forma prematura, alrededor de los cinco meses de gestación. La bebé nació con vida, pero en condiciones extremadamente delicadas.

El momento más duro de su relato llegó al describir el instante en el que pudo ver a su hija por primera y única vez. Daniela relató con la voz quebrada:

“La tuve, la vi… le dije gracias y me quedé dormida. Cuando desperté, ya no estaba”.

La pequeña vivió apenas unos minutos tras nacer, en medio de un parto prematuro en el que su organismo no logró resistir fuera del vientre materno.

La actriz explicó que ese instante quedó grabado para siempre en su memoria, no solo por la brevedad de la vida de su hija, sino por la intensidad emocional del encuentro.

El duelo y la transformación emocional

Daniela reconoció que la pérdida de su bebé marcó profundamente su vida, incluso después de haber vivido la experiencia de la maternidad a través de la adopción. El contraste entre la ilusión del embarazo y el desenlace inesperado la llevó a un proceso de duelo complejo.

Aun así, la actriz destacó el apoyo de su esposo y de su entorno familiar como un elemento clave para sostenerse emocionalmente en ese momento.

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