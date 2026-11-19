Desde hace varios días, el nombre del intérprete colombiano aparece en conversaciones de la prensa de entretenimiento por las versiones que apuntan a una posible crisis en su matrimonio con Piery Avendaño, su compañera sentimental desde antes de alcanzar la popularidad.

Lo que inicialmente comenzó como comentarios en redes sociales ha ido ganando espacio en las páginas de farándula colombiana. Sin embargo, aún no existe un pronunciamiento público de la pareja que confirme una separación o permita asegurar que su matrimonio llegó a su fin.

La falta de información oficial ha dejado numerosas interrogantes entre los admiradores del artista, quienes intentan encontrar respuestas en los pocos detalles que ambos comparten sobre su vida familiar.

El silencio en redes sociales alimenta las especulaciones

Uno de los aspectos que ha llamado la atención de los seguidores es la escasez de publicaciones recientes en las que Silvestre y Piery aparezcan compartiendo como pareja. Este cambio en la exposición de su vida privada ha servido de combustible para las versiones sobre un supuesto distanciamiento.

No obstante, la ausencia de fotografías juntos no constituye una prueba de una ruptura. Además, Piery Avendaño se ha caracterizado por mantener un perfil discreto y alejado de la exposición mediática, por lo que su poca actividad en plataformas digitales no necesariamente representa una novedad en su comportamiento.

Aun así, el tema ha generado numerosas reacciones entre los seguidores del vallenato, especialmente porque durante años ambos han procurado mantener los asuntos familiares lejos de las controversias públicas.

Una historia de amor que comenzó antes de la fama

La relación entre el cantante y Piery tiene una larga trayectoria. Ambos son oriundos de Urumita, La Guajira, y construyeron su historia sentimental cuando Dangond todavía no se había convertido en una de las figuras más reconocidas de la música vallenata.

Después de varios años de noviazgo, la pareja llegó al altar el 11 de septiembre de 2011, en una ceremonia celebrada en Cartagena. De su matrimonio nacieron tres hijos: Luis José, Silvestre José y José Ignacio, quienes también forman parte de la vida familiar que el artista suele mantener fuera del foco mediático.

El pasado septiembre de 2026, Silvestre y Piery cumplieron 15 años de casados. Esta fecha adquiere especial relevancia en medio de las actuales especulaciones, pues su historia juntos ha estado marcada por una relación de larga duración, incluso antes de que el intérprete alcanzara el reconocimiento internacional.

¿Dónde está Silvestre Dangond mientras crecen los rumores?

En medio de las versiones sobre su matrimonio, también ha trascendido que el cantante se encuentra en Urumita, su pueblo natal, concentrado en la grabación de un nuevo proyecto discográfico.

Esta etapa de trabajo ha mantenido la atención sobre sus próximos movimientos musicales, mientras las preguntas sobre su situación sentimental continúan circulando en las plataformas digitales.

Por ahora, no hay información comprobada que permita relacionar sus compromisos profesionales con un eventual distanciamiento de Piery. Tampoco se conocen declaraciones de personas cercanas a la familia que confirmen una ruptura.

La pareja guarda silencio ante las versiones de ruptura

Hasta el momento, ni Silvestre Dangond ni Piery Avendaño han salido a confirmar o desmentir las versiones que circulan sobre su matrimonio. Tampoco se ha presentado información verificable que permita dar por terminada su relación.

La situación mantiene expectantes a los seguidores del cantante, quienes esperan conocer si se trata simplemente de una etapa de menor exposición de su vida familiar o si realmente existe algún inconveniente entre ambos.

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