Diez meses después de su primera comparecencia, Paris Hilton volvió a subirse al estrado en el Capitolio de Estados Unidos. Su misión es clara: despertar la conciencia de los legisladores y exigir la votación de la DEFIANCE Act, una ley federal que busca combatir la difusión de imágenes sexuales falsas creadas con inteligencia artificial (IA) sin el consentimiento de las personas. Acompañada por las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Laurel Lee, impulsoras de la propuesta, Hilton fue contundente al señalar la inacción política: "Las leyes no nos están protegiendo", afirmó. Aunque el proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado en enero, permanece estancado en la Cámara de Representantes.

"Si puede pasarme a mí, imaginen a una joven sola"

El reclamo de Hilton no nace de la teoría, sino de su propia historia. A los 19 años, un video íntimo suyo fue difundido sin su autorización, un episodio que, según ella, la sociedad trató como un escándalo en lugar de un abuso. Hoy, la pesadilla se repite con la tecnología. La empresaria reveló que su equipo ha identificado más de 100.000 imágenes sexuales falsas de ella circulando en la red.

Pero su advertencia va más allá de su caso personal. Hilton expuso una cifra que estremeció al Congreso: 83 de las 156 mujeres que integran el legislativo estadounidense tienen 'deepfakes' sexuales en internet. Asimismo, señaló que a nivel global más de 50 millones de personas han sido víctimas de estas manipulaciones. "Si esto puede pasarle a alguien que cuenta con mis recursos y mi plataforma, imaginen lo indefensa que puede sentirse una joven que enfrenta esta situación completamente sola", reflexionó.

¿Qué propone la ley DEFIANCE?

El proyecto de ley (cuyo nombre en inglés significa Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits Act) busca brindar herramientas legales a quienes sufren esta vulneración. De aprobarse, permitiría a las víctimas presentar demandas ante tribunales federales no solo contra quienes crean las imágenes, sino también contra quienes las comparten o las solicitan a sabiendas. Además, contempla la posibilidad de reclamar los beneficios económicos que los responsables hayan obtenido y establece un plazo de diez años para iniciar acciones judiciales, contados a partir de que la víctima descubra el material o cumpla la mayoría de edad. Esta ley complementaría la Take It Down Act, promulgada en 2025, que obliga a las plataformas a retirar el contenido denunciado en un plazo máximo de 48 horas.

El ultimátum a la Cámara de Representantes

Consciente de que el tiempo legislativo se agota, Hilton dirigió un mensaje directo al presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, y a sus colegas. Les urgió a habilitar la votación antes de que termine el año, advirtiendo que, de lo contrario, el proyecto deberá reiniciar todo su recorrido parlamentario. "¿Van a permitir que esto siga ocurriendo a sus colegas? ¿Y a las mujeres de sus distritos? ¿A sus hijas, sus esposas o sus hermanas?", cuestionó. Para cerrar, dejó una frase que resume la urgencia de su lucha: "Estas imágenes pueden ser artificiales, pero el miedo es real. La vulneración es real. Nuestro trauma no es su entretenimiento. Y nuestro consentimiento nunca es opcional".

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