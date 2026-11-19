Después de una jornada marcada por la incertidumbre y los reclamos en las plataformas digitales, MiTickera y Fenix Entertainment confirmaron que este jueves 19 de noviembre se activará la venta de entradas en taquillas físicas. La medida busca ofrecer una alternativa segura y directa a los seguidores que buscan asegurar su puesto para el esperado regreso de la artista colombiana, cuyas primeras fechas de preventa colapsaron el sistema web.

Los dos puntos de venta

La organización dispuso dos locaciones oficiales para la atención al público. La primera estará ubicada en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), específicamente en el Nivel C2. El segundo punto se habilitará directamente en las inmediaciones del Estadio Monumental Simón Bolívar, recinto que albergará los conciertos los días 16 y 17 de enero de 2027. Ambas taquillas operarán en un horario continuo de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y estarán disponibles desde este mismo jueves, fecha en la que también iniciaba la preventa general online.

Una alternativa para resolver los casos pendientes

La apertura de estas taquillas no solo representa una nueva oportunidad de compra para quienes no lograron completar el proceso por internet, sino que también se convierte en el canal propicio para que los usuarios afectados por los débitos bancarios sin emisión de boletos puedan recibir atención personalizada. La empresa ratificó que la venta física se realizará bajo las mismas condiciones de seguridad y precios (desde 60 hasta 650 dólares) que el canal digital.

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