La cercanía entre Mariana Bo y José Eduardo Derbez comenzó a llamar la atención del público luego de que ambos compartieran imágenes de una salida a un campo de tiro y de una noche de fiesta. Sin embargo, la propia DJ se encargó hablar sobre los rumores entrevista con el programa Ventaneando. “José Eduardo es muy lindo, es un gran amigo. Nos fuimos de fiesta un rato, quién sabe después, pero la estamos pasando cool”, explicó Mariana Bo, dejando claro que el vínculo es de amistad, aunque con una puerta abierta a lo que pueda surgir más adelante. La artista reveló que se conocieron durante las grabaciones de la serie Par de ideotas, un proyecto en el que también participa Vadhir Derbez, hermano del actor.

Los planes que han compartido y la invitación a Tomorrowland

Mariana Bo contó algunos detalles de las salidas que ha tenido con José Eduardo Derbez. Todo se intensificó, según sus palabras, a partir de la invitación a su cumpleaños: “Hice una cena, fue bien lindo, me regaló un detalle”, relató. Días después, el actor la invitó a una práctica de tiro, una experiencia que la DJ calificó como “muy cool” porque nunca la había hecho. La química entre ambos ha sido tal que la propia Mariana Bo ya invitó a Derbez a acompañarla al festival de música electrónica Tomorrowland. “A mí me gusta ese tipo de gente que te dice que sí a todo”, afirmó.

“Quién sabe después”: la puerta abierta a un romance

Cuando se le preguntó directamente si existe la posibilidad de que su amistad con José Eduardo Derbez se convierta en un noviazgo, Mariana Bo no cerró la puerta. “Quién sabe después, pero nos la estamos pasando cool. La neta, yo estoy soltera, me gusta divertirme, me gusta conocer gente, pasarla cool. Está loco, está loco igual que yo”, expresó entre risas. Con estas declaraciones, la DJ confirmó que, por ahora, no hay una relación sentimental formal, pero que la conexión con el actor es real y que ambos disfrutan de su compañía sin etiquetas. El actor, por su parte, no ha emitido comentarios sobre lo que ocurre entre ellos.

La reciente separación de José Eduardo Derbez

Los rumores sobre un posible romance surgieron a pocas semanas de que José Eduardo Derbez anunciara su separación de Paola Dalay, madre de su hija Tessa, el pasado 1 de noviembre. Las imágenes de Derbez y Mariana Bo juntos en un campo de tiro y en una fiesta se viralizaron rápidamente, lo que incrementó las especulaciones sobre una nueva relación.

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