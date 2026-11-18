Después de reprogramar su concierto del domingo por motivos de salud, Karol G regresó con toda su energía al Estadio GNP Seguros este 17 de noviembre para despedir su Viajando por el Mundo Tropitour en la capital mexicana. Para cerrar su trilogía de shows en el recinto, la colombiana no escatimó en sorpresas y eligió a una leyenda del pop para acompañarla en el escenario. Tras haber tenido a Thalía y a Belinda en las fechas anteriores, el broche de oro estaba reservado para Paulina Rubio.

Puro brillo, minivestido y clásicos inmortales

Ataviada con un glamuroso minivestido rosa brillante, botas y sombrero, ‘La Chica Dorada’ desató la locura entre los asistentes. Paulina tomó el micrófono para repasar tres de los temas más importantes de su carrera. Abrió con El Último Adiós, siguió con Yo No Soy Esa Mujer y culminó con el coro ensordecedor de Ni Una Sola Palabra.

El abrazo que selló una noche histórica

Pero la música no fue el único momento especial de la noche. Karol G se detuvo en el escenario para dedicarle unas emotivas palabras a su invitada: "Guau, reina. Literal, me paré aquí a verte cantar con esa energía increíble, con ese lookazo que te trajiste. México debe sentirse demasiado orgulloso de tener una representante tan rockstar y tan mágica como tú". La respuesta de Paulina no se hizo esperar: "Karol, te amo mucho por tu verdad, porque una mujer que tiene tanta melodía, tanto amor, tanto sol... me recuerdan a mi México".

El punto máximo de la velada llegó cuando ambas artistas recibieron las banderas de sus respectivos países. En un gesto simbólico, las intercambiaron y se fundieron en un efusivo abrazo que desató la ovación del estadio.

Un adiós con el corazón inflado

Horas después del show, Paulina Rubio utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje dedicado a Karol G, reafirmando el cariño que nació en el escenario. "Karol, no sabes qué emoción, cómo nos vamos con el corazón inflado de puro amor, de puro gozo. Tienes el público más bondadoso y generoso. México te ama. Espero vernos muy pronto. Gracias", escribió la intérprete de Amor de Mujer.

Este reencuentro en los escenarios se suma a la ola de colaboraciones femeninas que Karol G ha regalado en México. Días antes, la colombiana había cumplido su sueño de la infancia al cantar con Thalía, su máximo ídolo desde niña. Con estos invitados de lujo, 'La Bichota' demostró una vez más su capacidad para unir generaciones y celebrar el talento de las grandes mujeres del pop latino.

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