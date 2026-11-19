Omar Acedo y Magic Juan presentan un Extended Play (EP) de siete canciones. El material salió al mercado el pasado 13 de noviembre de 2026 y se puede escuchar en todas las plataformas digitales. La propuesta incluye temas inéditos y nuevas versiones que mezclan ritmos urbanos con sonidos electrónicos.

Colaboraciones y formatos de audio

El primer sencillo es "La Plata No Vale Na'", un tema que cuenta con la participación de Osmani García y que se estrenó junto a un video oficial. El EP también incluye "Solo Contigo (Magic Remix)", que cuenta con un lyric video. Además, el productor Ray Roc participa en "La Plata No Vale Na' (House Mix)", una versión con sonidos de música de discoteca orientada a las pistas de baile.

El repertorio completo

El listado de canciones lo completan los temas "No Soy Bandido", "Bella Antes De Nacer", "Sobre Mi" y "Solo Contigo (Versión Urbana)". El material reúne a Omar Acedo, Magic Juan, Osmani García y Ray Roc en un proyecto que combina música urbana y remixes. El EP y sus respectivos audiovisuales ya están disponibles para el público.

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