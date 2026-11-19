El nombre de David Beckham vuelve a ocupar titulares, pero esta vez no por un nuevo proyecto deportivo, una aparición pública o una colaboración en el mundo de la moda. El británico se encuentra en medio de un enfrentamiento empresarial que podría tener importantes consecuencias económicas para sus negocios.

La controversia comenzó cuando DB Ventures, compañía vinculada a los intereses comerciales del exjugador, cuestionó la manera en que estaban siendo comercializados los perfumes que llevan su nombre. Según los argumentos expuestos en la demanda, algunos de estos artículos habrían terminado en puntos de venta alejados de la imagen que se busca proyectar con la marca.

El asunto llamó particularmente la atención porque entre los establecimientos mencionados figuran tiendas de descuentos e incluso una estación de servicio, donde las fragancias habrían sido colocadas en una caja destinada a productos en oferta.

Una distribución que habría perjudicado su imagen

El desacuerdo tiene como protagonista a Coty, un importante grupo internacional de belleza que durante años ha tenido a su cargo la fabricación y comercialización de perfumes y productos de cuidado personal identificados con el nombre de Beckham.

DB Ventures considera que la compañía no respetó las condiciones comerciales establecidas para proteger el posicionamiento de estas fragancias. La presencia de los artículos en establecimientos caracterizados por sus precios reducidos habría generado preocupación sobre la percepción que los consumidores tienen de la marca.

Entre los comercios señalados aparece Poundland, una cadena británica de tiendas económicas. Sin embargo, el episodio que más llamó la atención fue el supuesto hallazgo de los perfumes en una caja de liquidación de una gasolinera.

Para la empresa del exdeportista, este tipo de comercialización no se corresponde con la estrategia bajo la cual fueron desarrollados y promocionados los productos.

La demanda supera los 40 millones de dólares

La disputa también tiene un importante componente financiero. DB Ventures presentó una reclamación ante el Tribunal Supremo de Nueva York en la que solicita una compensación de al menos 41 millones de dólares por los presuntos incumplimientos contractuales.

Uno de los puntos de desacuerdo está relacionado con las cifras de comercialización. La parte demandante sostiene que Coty habría dejado de declarar aproximadamente 123 millones de dólares en ventas netas, una diferencia que, según sus cálculos, representaría cerca de seis millones de dólares en regalías pendientes.

Estas acusaciones forman parte de los argumentos de DB Ventures y deberán ser examinadas durante el procedimiento judicial. Por ahora, no existe una decisión definitiva que confirme las irregularidades denunciadas.

Coty también tiene algo que decir

La compañía de belleza no ha aceptado los señalamientos y ha cuestionado la manera en que se está desarrollando el litigio. Entre sus argumentos figura que Nueva York no sería la jurisdicción adecuada para resolver el enfrentamiento.

Además, Coty sostiene que la acción judicial estaría relacionada con el interés de DB Ventures en poner fin anticipadamente a la relación comercial que mantienen ambas partes.

En este escenario también aparece Interparfums, empresa que tiene previsto asumir la licencia de las fragancias de Beckham una vez que finalice el acuerdo vigente con Coty, cuya fecha de vencimiento está contemplada para abril de 2028, salvo que se produzca una terminación anticipada.

De esta manera, el desacuerdo no solo involucra la distribución de los productos, sino también el futuro de una alianza comercial que ha acompañado al exfutbolista durante años.

Un negocio que lleva su nombre

Lejos de las canchas, Beckham ha conseguido construir una importante presencia en distintas industrias. La moda, la publicidad y la belleza forman parte de las actividades que han convertido su identidad en una marca reconocida internacionalmente.

Sus fragancias masculinas han ocupado un lugar dentro de ese negocio, con diferentes colecciones lanzadas a lo largo de los años. La colaboración con Coty permitió desarrollar más de 30 productos, entre perfumes y artículos de aseo personal.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de

WhatsApp, Telegram y YouTube