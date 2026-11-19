La dramaturgia venezolana encuentra un espacio de impulso y visibilidad desde el 19 hasta el 29 de noviembre con la tercera edición del Festival de Nuevos Dramaturgos “Javier Moreno”. Durante estos días, Caracas será sede de seis lecturas dramatizadas inéditas, concebidas por escritores del país y llevadas a escena por docentes y alumnos del Estudio de Artes Escénicas de Chacao.

​Todas las jornadas arrancarán a las 6:00 de la tarde con acceso gratuito para el público general, repartidas entre escenarios de Los Palos Grandes y del Centro Cultural Chacao. Un jurado integrado por personalidades de las artes escénicas y de otras disciplinas culturales evaluará las propuestas a lo largo del encuentro.

​Del papel a las tablas en dos paradas

​El primer tramo de presentaciones tendrá lugar en la Sala La Viga del Centro Cultural Chacao durante tres tardes consecutivas. El jueves 19 de noviembre subirá a escena Las mujeres de la casa, escrita por Nakary Bazán bajo la dirección de Francis Romero; al día siguiente, viernes 20, será el turno de El pesebre de Normandía, texto de Francisco Ruiz dirigido por Roberto Ojeda; y el sábado 21 cerrará este bloque Protocolo de reinas, obra de José Luis Gámez con dirección de Javier Vidal.

​La segunda tanda se trasladará a la Sala Cabrujas, en Los Palos Grandes, manteniendo el horario de las 6:00 p. m. y la entrada libre. Allí se presentarán Brazos y piernas, de Antonio José Navas dirigida por Antonio Delli, el jueves 26 de noviembre; A mal hábito, buen arte, autoría de Moisés Berroterán bajo dirección de William Cuao, el viernes 27; y Donde hubo fuego, cenizas quedan, escrita por Pedro Manuel González y dirigida por Nelson Lehmann, el sábado 28.

​El veredicto y el salto definitivo

​El cierre del certamen ocurrirá el domingo 29 de noviembre en la Sala Experimental Raúl Delgado Estévez del Centro Cultural Chacao. En esa jornada final se anunciarán los reconocimientos especiales y el nombre del ganador principal.

​Más allá de la dotación económica, quien obtenga el primer lugar contará con la posibilidad de montar su texto en la Sala La Viga. Ese impulso permitirá que la pieza trascienda el formato de lectura dramatizada y alcance una nueva etapa de exhibición escénica.

​Memoria, origen y evolución del certamen

​La iniciativa surgió cuando Juan Carlos Duque, presidente del Centro Cultural Chacao, planteó el proyecto ante la Alcaldía de Chacao con el propósito de respaldar la creación teatral emergente y mantener vigente el legado del dramaturgo venezolano Javier Moreno, a quien se rinde homenaje con el nombre del festival.

​Desde su edición inaugural en 2023 en la Sala Cabrujas, el encuentro ha convocado a autores interesados en desarrollar escritura para teatro. En aquel primer año, Patricia Castillo ganó con Estación Sol y Ramón Suárez obtuvo el premio del público mediante votación con Atravesando el infierno.

​Para 2024, la segunda convocatoria eliminó los límites de edad para postularse, ampliando la participación. En esa entrega resultaron distinguidos Daniel Enrique Herrera por Vitoquismo, Greymar Hernández con mención especial por La flotabilidad de los cuerpos huecos y Arturo Marcano con el reconocimiento del público por Al son de mi tristeza.

​Quienes deseen consultar detalles adicionales y avisos de la programación, impulsada por Cultura Chacao y el Centro Cultural Chacao, pueden seguir las cuentas oficiales en Instagram @cculturalchacao y @culturachacao.

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