Mattel vuelve a apostar por la nostalgia y el coleccionismo con su más reciente lanzamiento. Se trata de una muñeca que rinde homenaje a Mariah Carey y que captura la esencia de uno de los momentos más recordados de su carrera: el lanzamiento de su álbum Merry Christmas. Con esta pieza, la reconocida marca de juguetes inmortaliza a la intérprete de All I Want for Christmas Is You bajo el disfraz que la consagró como la indiscutible soberana de las fiestas decembrinas.

El icónico traje de Papá Noel

El diseño de la Barbie replica fielmente el conjunto que la cantante utilizó en la portada del disco en 1994. Se trata de un enterito confeccionado en terciopelo rojo, que presenta detalles de pelo sintético blanco en el escote y los puños, simulando el atuendo de Santa Claus. El look se complementa con un cinturón negro que ajusta la silueta, unas botas del mismo color y una larga melena rubia con ondas, peinada de manera que evoca el estilo de Carey en aquella época.

Los detalles que los fans notarán

El homenaje va más allá del vestuario. La muñeca incluye un micrófono plateado en miniatura que lleva grabadas las iniciales "MC", un guiño directo al nombre de la artista. Además, como no podía faltar, incorpora una réplica de su emblemático anillo de mariposa, una de las joyas más reconocibles de su guardarropa. Estos elementos buscan conectar con los coleccionistas y con los seguidores de la cantante que reconocen cada uno de sus símbolos personales.

Disponible para los coleccionistas

A más de tres décadas del estreno del álbum que cambió la industria musical y redefinió la banda sonora de diciembre, Mattel transforma aquel recuerdo en un objeto de deseo. La nueva Barbie de Mariah Carey ya se encuentra disponible para su compra en Estados Unidos, sumándose al catálogo de lanzamientos especiales de la compañía para esta temporada. Una oportunidad para que los fanáticos de la "Reina de la Navidad" tengan en sus manos un pedazo de la historia del pop.

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