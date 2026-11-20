La espera terminó para los seguidores del dúo más icónico de la música venezolana. La noche de este jueves 19 de noviembre, se confirmó oficialmente que Jesús "Chyno" Miranda y Miguel Ignacio "Nacho" Mendoza volverán a pisar un escenario en su país natal. La cita será el próximo 14 de febrero de 2027, nada más y nada menos que el Día de San Valentín, en el Wynwood Park de Valencia, estado Carabobo.

Dos décadas de éxitos y hermandad

Este concierto no es una fecha cualquiera en el calendario. Se enmarca en su "Radio Venezuela Tour", una gira especial con la que los artistas conmemoran 20 años desde su formación como dúo. Un recorrido que celebra dos décadas de una sociedad musical que conquistó la industria con temas inolvidables como Niña bonita, Buenas noches y Mi niña bonita, y que tras sus exitosas carreras en solitario, vuelve a unir sus voces para deleite de sus fanáticos.

La ilusión de un reencuentro nacional

Hasta el momento, la organización solo ha confirmado una única presentación en el país. A pesar de que el anuncio dejó claro que la parada oficial es en Valencia, los seguidores del dúo no han tardado en inundar las redes sociales exigiendo que se abran nuevas fechas, especialmente en Caracas. "Radio Venezuela" promete ser una fiesta cargada de nostalgia y romanticismo, perfecta para celebrar el amor y el reencuentro con la música de Chyno y Nacho en su tierra.

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