La Organización Miss Venezuela (OMV) coronó, en los espacios del Estudio 1 de Venevisión, a las tres primeras reinas de la temporada 2026: Sofía Pascuzzo (Falcón), irá a Miss Mundo; Delia Santander (Táchira), a Miss Internacional y Emiliana Carvallo (Carabobo), acudirá a Miss Supranacional.

Una velada azul

La velada, denominada Gala Azul, comenzó a las 8:00 p. m. con un número musical inspirado en el clásico Vaselina (Grease).

El elenco de esta obra teatral acompañó en escena a las veinticinco aspirantes, quienes lucieron conjuntos de blusas y mallas azules acordes con la temática retro. Posteriormente, los animadores Leo Aldana e Isabella Rodríguez aparecieron en el escenario para ofrecer la bienvenida oficial al público presente y a la audiencia televisiva.

Emiliana Carvallo, Miss Supranational Venezuela 2026

Desfile en traje de baño y presentación oficial

Tras la primera pausa comercial, las candidatas regresaron para el desfile en traje de baño. Todas portaron bañadores enteros de color azul eléctrico con pareos a juego, mientras el cantante puertorriqueño Moa Rivera interpretaba uno de sus éxitos musicales en vivo.

Al concluir la pasarela, Aldana presentó individualmente a cada participante por su estado, nombre completo, profesión y propósito social dentro del certamen:

•Miss Amazonas: Andrea Benítez

•Miss Anzoátegui: Eugenia Moreno

•Miss Apure: Oriana Bottaro

•Miss Aragua: Valentina Morales

•Miss Barinas: Melani Martín

Viñeta Miss Bolívar: Sara Fernández

•Miss Carabobo: Emiliana Carvallo

•Miss Cojedes: Laura Núñez

•Miss Delta Amacuro: Iriana Pinto

•Miss Dependencias Federales: Victoria Duarte

•Miss Distrito Capital: Daniela Sotillo

•Miss Falcón: Sofía Pascuzzo

•Miss Guárico: Claudia Herrera

Viñeta Miss La Guaira: Sofía Fernández

•Miss Lara: Albany Camacaro

•Miss Mérida: Lexly Vergel

•Miss Miranda: María Isabel Barrios

•Miss Monagas: Grecia Pichachi

•Miss Nueva Esparta: Sara Pignataro

•Miss Portuguesa: Shuruk El Bounna

•Miss Sucre: Fany Martínez

•Miss Táchira: Delia Santander

•Miss Trujillo: Berenice Aguilar

•Miss Yaracuy: Gabriela Vegas

•Miss Zulia: Oriana Nava

Luego de la ronda individual, los conductores presentaron al panel de jueces responsable de evaluar el desempeño de las jóvenes: la general manager María Angélica Rodríguez; la periodista y narradora de noticias Endrina Yépez; la animadora y Miss Universe Venezuela 2023, Ileana Márquez Pedroza; el Mister Supranational 2025, Juan Carlos Da Silva; y la animadora y empresaria Osmariel Villalobos.

Delia Santander, Mis International Venezuela 2026

Elegancia en traje de gala y cuadros de honor

El cantautor venezolano y ganador del Latin Grammy, Luis Fernando Borjas subió al escenario para animar la noche con su repertorio antes de dar paso al segmento de gala.

Isabella Rodríguez introdujo el desfile de alta costura, donde las participantes lucieron creaciones de destacados diseñadores nacionales junto a piezas de orfebrería de firmas como George Wittels, Alejandro Arráiz y Edgar Olivares.

Entre los diseñadores de la noche destacaron Douglas Tapia (Dependencias Federales), Jonathan Méndez (Distrito Capital), Alex Martínez (Anzoátegui), Alejandro Arráiz (Aragua), Marco Mejías (Delta Amacuro), Carlos Pérez (Guárico), Julio Mora (Mérida), Oliver Sandoval (Monagas), Ángel Contreras (Miranda y Táchira), Eutin Fernández (Nueva Esparta), Junior Rivas (Portuguesa), Juan Carlos Seruán (Sucre) y Raúl Bastidas (Trujillo).

Antes de anunciar al grupo de semifinalistas, la organización otorgó el premio al Mejor Diseño de Traje de Gala al creador Ángel Contreras por el vestido que lució Miss Táchira, Delia Santander. Acto seguido, los animadores revelaron el cuadro de siete finalistas: Miss La Guaira, Miss Zulia, Miss Aragua, Miss Carabobo, Miss Táchira, Miss Falcón y Miss Miranda. Todas ellas avanzaron a la decisiva ronda de preguntas frente al jurado.

Despedidas y coronación de las nuevas reinas

El cierre de la transmisión incluyó emotivos homenajes a las reinas salientes. Valeria Di Martino, Miss International Venezuela 2025, envió un mensaje en video donde expresó que siempre llevará a Venezuela en su corazón. Seguidamente, la Miss International 2023, Andrea Rubio, subió al escenario para imponer la banda y corona de Miss International Venezuela 2026 a la representante de Táchira, Delia Santander.

Posteriormente, Silvia Maestre se despidió de su título como Miss Supranational Venezuela 2025, para dar paso a la coronación de Miss Carabobo, Emiliana Carvallo, como la nueva Miss Supranational Venezuela 2026.

Finalmente, Mística Núñez, Miss World Venezuela 2025, coronó a la representante de Falcón, Sofía Pascuzzo, quien asumió el compromiso como Miss World Venezuela 2026 y cerró con broche de oro la primera gran jornada de belleza del año en Venezuela.

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