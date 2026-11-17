¡¡Jeeelouu darlings!!... y nuevamente ¡heme aquí!, teclea que teclea en mi ultramoderna "compiuter", presta y dispuesta a entrarle de frente a este ameno y cotidiano "parling" que, como siempre, los pone "face to face" con el acontecer farandulero de este país… y zonas aledañas, donde los chismes, bretes, rollos, tramoyas, brollos y tretas son el pan de cada día…

JULIO IGLESIAS

Yyy "avanti" con el cotilleo, les bato que desde los pasillos de Venevisión, mis fuentes también dicen ¡preeeseeenteee! para contarme que después que todo estaba montado para la noche final del Miss Venezuela 2026, desde los lares “mayameros”, impusieron a quien hasta hace poco fue el gerente de Variedades de Venevisión, que no es otro que JULIO IGLESIAS; a quien habrían sacado del canal por presuntas irregularidades (Ojo: eso fue lo que se dijo cuando le exigieron dejar el cargo… ¡A mí, que me registren! Y luego lo mandaron al Circuito FM Center…Bueno, ahora resulta que su padrinote “mayamero” ordenó que desde el 28 de noviembre y hasta el 3 de diciembre, se encargara de la producción del espectáculo de la nueva edición del “templete”, tarea que ya está prácticamente lista, porque el equipo, que está molesto por la inesperada imposición, venía trabajando en la misma desde semanas atrás...O sea que el susodicho solo llegará a “mandar más que un dinamo”, pues ya todo está hecho …y, como es de suponer, el Julio Iglesias, finalmente, se llevará los créditos, pues ya tiene la mesa servida y no tendrá que mover ni un dedo… ¡Qué manguanga!...

WILFRIDO VARGAS

Yyy sumergiéndome en “Honduras musicales”, les bato que el equipo legal de WILFRIDO VARGAS (¿Se acuerdan de ese cuerpo?) está preparando su respuesta a la demanda que el músico acaba de perder contra su colega Juan Valdez Ybet, a quien La Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional (Santo Domingo) reconoció como autor absoluto del tema “El baile del perrito”, a quien tendrá que desembolsillar la friolera de 230 mil dólares por violación de derechos autorales… y como era de esperarse, el conocido músico dominicano ahora anda “chillando” por la decisión…de manera que ordenó a sus asesores legales que “arreglen eso”… porque, ique, no está dispuesto a pagar el “realero” que exige la sentencia de este litigio que por fin llegó a su fin…y que durante casi 30 años lo mantuvo enfrentado en tribunales con Juan Valdez Ybet…

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