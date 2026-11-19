El Estudio 1 de Venevision abre sus puertas este jueves 19 de noviembre de 2026 para celebrar la primera gala de coronación de la temporada del Miss Venezuela 2026. Durante esta velada, el jurado calificador seleccionará a las tres primeras soberanas de la edición: Miss World Venezuela 2026, Miss International Venezuela 2026 y Miss Supranational Venezuela 2026.

Miss World



En esta edición participan 25 candidatas de todo el país, quienes cumplieron meses de preparación en oratoria, pasarela, proyección escénica e impacto social. Sin embargo, las reglas del certamen internacional Miss World establecen criterios estrictos de elegibilidad (como límites de edad, requisitos sobre maternidad y estado civil), por lo cual únicamente 10 de las 25 aspirantes compiten directamente por la banda y la corona de Miss World Venezuela 2026. La ganadora de este título obtendrá el derecho de representar al país en la edición 74 del festival Miss World 2027 en Tanzania.

Miss International

En cuanto al Miss International, este certamen celebra su edición número 65 en noviembre de 2027 en Tokio, Japón. Venezuela encabeza el historial histórico del concurso como el país con más títulos acumulados, con nueve coronas obtenidas hasta la fecha.

Miss Supranational



Por otro lado, el concurso Miss Supranational tiene su sede habitual en Polonia y destaca por su formato de espectáculo televisivo enfocado en el modelaje y el desempeño escénico. En la edición más reciente, la venezolana Silvia Maestre obtuvo el título continental de Miss Supranational de las Américas.



La dinámica de la noche incluye un desfile en traje de gala bajo el concepto de fashion show para resaltar el trabajo de los diseñadores nacionales, tras el cual el panel de cinco jueces escogerá a un grupo de siete finalistas. En el tramo final, las reinas salientes entregarán sus títulos en tres momentos distintos:

Miss International Venezuela: Valeria Di Martino hará su despedida desde Tokio, Japón, donde representa a Venezuela en el concurso internacional, antes del anuncio de su sucesora.

Miss Supranational Venezuela: Silvia Maestre, actual Miss Supranational de las Américas, realizará su pasarela final para despedirse del título.

Miss World Venezuela: Mística Núñez efectuará su último desfile como reina nacional y colocará la corona a la nueva representante rumbo a Tanzania.

Noche de coronación: detalles



La conducción oficial de la ceremonia recae sobre Leo Aldana e Isabella Rodríguez. La transmisión en vivo comenzará a las 08:00 p. m. (hora de Venezuela) a través de la señal abierta de Venevision, la plataforma Venevision Play y el canal oficial de YouTube del Miss Venezuela. Además, Andrea Rubio encabezará desde las 07:45 p. m. una cobertura especial vía streaming con los detalles tras bastidores.

Miss Universe Venezuela 2026



Esta ceremonia no define a la representante para el certamen universal. La Organización Miss Venezuela programó una gala preliminar para el 26 de noviembre y celebrará la elección final de Miss Universe Venezuela 2026 el próximo jueves 3 de diciembre, fecha en la cual Clara Vegas Goetz entregará su título.

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