George Wittels, recibió el encargo de diseñar la nueva corona oficial del Miss Universo, una creación especial para conmemorar los 75 años de historia de la competencia.

La noticia representa un nuevo reconocimiento a la trayectoria del joyero zuliano, cuyo trabajo ha estado vinculado durante décadas con el mundo de los concursos de belleza. Su creación ya fue presentada en Puerto Rico y será la pieza que llevará la próxima ganadora del título universal.

Una corona con más de 3.000 diamantes

La nueva joya lleva por nombre "El Resplandor del Legado Eterno" (The Radiance of an Eternal Legacy) y fue desarrollada por Wittels en colaboración con Maison d'OR, una casa de alta joyería con sede en París.

De acuerdo con los detalles divulgados durante su presentación, la corona está elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3.150 diamantes de talla brillante. Su diseño busca representar las siete décadas y media de historia del certamen y rendir homenaje a las mujeres que han formado parte de él.

Uno de sus elementos más representativos son tres diamantes principales, concebidos para simbolizar el pasado, el presente y el futuro de Miss Universo. Cada piedra representa una etapa distinta de la evolución de la organización y el legado de las mujeres que han llevado la corona.

La pieza fue develada el 12 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, durante una actividad vinculada con The Miss Universe Experience, como parte de la programación especial por el aniversario del concurso.

# ¡Venezuela tendrá su sello en el Miss Universo 2026! George Wittels es elegido para un importante proyecto

**El reconocido diseñador venezolano estuvo detrás de la nueva corona que recibirá la ganadora de la edición número 75 del certamen. La pieza, elaborada con más de 3.000 diamantes, fue presentada oficialmente en Puerto Rico.**

La orfebrería venezolana vuelve a ocupar un lugar destacado en el escenario internacional de la belleza. Esta vez, el protagonista es George Wittels, quien recibió el encargo de diseñar la nueva corona oficial del Miss Universo, una creación especial para conmemorar los 75 años de historia de la competencia.

La noticia representa un nuevo reconocimiento a la trayectoria del joyero zuliano, cuyo trabajo ha estado vinculado durante décadas con el mundo de los concursos de belleza. Su creación ya fue presentada en Puerto Rico y será la pieza que llevará la próxima ganadora del título universal.

### Una corona con más de 3.000 diamantes

La nueva joya lleva por nombre "El Resplandor del Legado Eterno" (The Radiance of an Eternal Legacy) y fue desarrollada por Wittels en colaboración con Maison d'OR, una casa de alta joyería con sede en París.

De acuerdo con los detalles divulgados durante su presentación, la corona está elaborada en oro blanco de 18 quilates y cuenta con 3.150 diamantes de talla brillante. Su diseño busca representar las siete décadas y media de historia del certamen y rendir homenaje a las mujeres que han formado parte de él.

Uno de sus elementos más representativos son tres diamantes principales, concebidos para simbolizar el pasado, el presente y el futuro de Miss Universo. Cada piedra representa una etapa distinta de la evolución de la organización y el legado de las mujeres que han llevado la corona.

La pieza fue develada el 12 de noviembre en San Juan, Puerto Rico, durante una actividad vinculada con The Miss Universe Experience, como parte de la programación especial por el aniversario del concurso.

George Wittels: una trayectoria ligada a los concursos de belleza

Wittels, nacido en Maracaibo, cuenta con más de tres décadas de experiencia en el diseño y elaboración de joyas. Su relación con el Miss Venezuela comenzó en 1999, cuando empezó a trabajar en la creación de piezas para el certamen nacional, gracias a su vínculo profesional con Osmel Sousa.

A lo largo de su carrera también ha desarrollado coronas para otras franquicias internacionales, entre ellas Miss Grand International y Miss Supranational. Con este nuevo proyecto, su nombre queda asociado a tres importantes concursos del circuito internacional de belleza.

Además, según información publicada por NTN24, se convierte en el primer latinoamericano en asumir el diseño de una corona oficial del Miss Universo.

Puerto Rico se prepara para la edición número 75

La presentación de esta joya forma parte de las actividades conmemorativas del aniversario del concurso, que este año tendrá como sede a Puerto Rico. La competencia culminará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

La nueva corona será entregada a la sucesora de Fátima Bosch, quien tendrá la responsabilidad de representar el legado de las 75 ediciones del certamen.

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