El Miss Venezuela celebró una gala en la que se dieron a conocer los nombres de las candidatas que llevarán la representación nacional a los concursos Miss International, Miss Supranational y Miss Mundo. Las elegidas fueron Delia Santander, representante del estado Táchira; Emiliana Carvallo, quien compitió por Carabobo; y Sofía Pascuzzo, abanderada de Falcón. Cada una obtuvo una de las codiciadas coronas y asumirá el compromiso de defender los colores del país en escenarios internacionales.

Pero detrás de sus triunfos hay historias distintas. Entre las nuevas soberanas se encuentran una profesional de la odontología, una comunicadora vinculada al mundo de la actuación y una estudiante de Medicina con vocación deportiva y social.

Delia Santander: de Táchira a los escenarios de Japón

Con 24 años, Delia Santander consiguió la corona de perlas y fue designada Miss International Venezuela 2026. La joven tendrá la responsabilidad de representar al país en Tokio, Japón, durante la próxima edición del certamen internacional.

Su preparación académica está vinculada al área de la salud, pues es odontóloga de profesión. Esta faceta constituye uno de los principales elementos de su perfil, que combina conocimientos profesionales con su interés por participar en iniciativas de impacto social.

Fuera de su ejercicio profesional, disfruta bailar y practicar deportes. Estas actividades forman parte de sus intereses personales y le permiten mantener un equilibrio entre sus diferentes responsabilidades.

Ahora, Santander tendrá que afrontar una nueva etapa de preparación para competir por la corona internacional, en una organización que reúne participantes de distintos países.

Emiliana Carvallo: una comunicadora que también encontró su camino en la actuación

La representante de Carabobo, Emiliana Carvallo, fue la encargada de recibir la diadema púrpura, convirtiéndose en Miss Supranational Venezuela 2026. A sus 29 años, tendrá como próximo destino Polonia, donde buscará dejar en alto el nombre del país.

Su trayectoria profesional reúne varias disciplinas. Es licenciada en Comunicación Social, modelo y actriz, una combinación que le ha permitido desenvolverse tanto en los medios de comunicación como en producciones audiovisuales y proyectos artísticos.

Su acercamiento al entretenimiento comenzó desde joven. En 2011 se incorporó a experiencias teatrales y posteriormente dio el salto al cine con su participación en la película venezolana Papita, maní, tostón. Con el paso del tiempo continuó desarrollando su carrera y asumió nuevos retos profesionales.

También ha tenido experiencias fuera de Venezuela. Durante su adolescencia realizó un intercambio estudiantil en Bélgica, donde aprendió francés y conoció otras costumbres. Más adelante viajó a México para impulsar su desarrollo artístico.

Uno de los aspectos más importantes de su propuesta personal es el impulso de iniciativas relacionadas con la inclusión de personas con discapacidad motora e intelectual. Su intención es promover espacios más accesibles y oportunidades de participación para quienes enfrentan distintas barreras sociales.

Sofía Pascuzzo: la estudiante de Medicina que representará al país en Miss Mundo

La tercera corona de la noche fue para Sofía Pascuzzo, candidata de Falcón, quien recibió la tiara azul y obtuvo el título de Miss Venezuela World 2026.

Con 25 años, la joven combina su formación en Medicina con su interés por el deporte y las actividades de servicio comunitario. Su perfil está relacionado con la promoción de hábitos saludables y el bienestar integral.

Entre sus principales intereses se encuentran las actividades deportivas y al aire libre, disciplinas que forman parte de su rutina y de la visión que busca transmitir a través de su participación en los concursos de belleza.

Pascuzzo también ha tenido acercamientos al voluntariado médico. Una de las experiencias que ha marcado su recorrido fue su participación en una jornada de atención y acompañamiento a personas afectadas por una emergencia sísmica en Caracas.

A partir de estas vivencias ha desarrollado una propuesta social enfocada en niños y adolescentes de comunidades vulnerables. Entre sus objetivos están impulsar actividades médico-deportivas, promover la educación nutricional y contribuir a la atención del bienestar emocional.

Con esta plataforma, la falconiana espera llevar un mensaje de prevención, acompañamiento y oportunidades para las nuevas generaciones a la competencia internacional.

Una gala que combinó música, baile y elegancia

La elección de las tres representantes estuvo acompañada de una producción artística que reunió a las 25 aspirantes de esta edición.

El espectáculo comenzó con una coreografía inspirada en el musical Vaselina. Las candidatas aparecieron en escena con enterizos azul rey y realizaron una presentación cargada de energía, ambientada con música de los años ochenta.

Después de este número inaugural, las participantes interpretaron el tradicional himno del concurso, dando paso a las distintas etapas de evaluación.

La conducción estuvo en manos de Isabella Rodríguez y Leo Aldana, mientras que Andrea Rubio, Miss International 2023, se encargó de mostrar lo que sucedía detrás del escenario. Desde el backstage compartió las emociones, expectativas y momentos de tensión que vivieron las concursantes durante la competencia.

Uno de los segmentos más animados fue el desfile en traje de baño, que contó con la presentación musical de Moa Rivera, hijo del reconocido salsero puertorriqueño Jerry Rivera. Su actuación puso ritmo a la pasarela mientras las jóvenes lucían bañadores enterizos azules.

La gala también incluyó el desfile de vestidos de noche, una de las etapas más esperadas por el público, en la que las aspirantes mostraron sus propuestas de elegancia y desenvolvimiento escénico.

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