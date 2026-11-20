¡¡¡Buenooosss días!!!... Y sin más preámbulos, les bato que los preparativos de la boda de ANGE UNDA (¿Se acuerdan de ese cuerpo?) con su empresario petrolero, de origen boliviano, marchan sobre ruedas… y aunque hasta ahora no ha soltado la fecha exacta, ni el lugar del “casorio”, mantiene la palabra de que se lanzará al agua antes de finalizar este año, tal como lo soltó meses atrás al utilizar sus redes sociales para revelar que dejará la soltería y que su novio, en una playa de Capri, le había dado la “roca” como compromiso matrimonial… ¡¡¡Sííí, señores!!!... La exconductora de “Portada´s” dice que ya tiene hasta el traje de novia listo y todo para recibir la bendición nupcial… y según me enteré (¡Y trúuuaaa, trúuuaaa!, cual cotorra me limito a repetir), a finales de este mes comenzarán a circular las invitaciones para la celebración… Les repito, nadie sabe dónde será la rumba… ¿Será en Italia, Caracas o Bolivia?... ¡Misterio total!...

FATIMA BOSCH,

Yyy “parlando” de preparativos, los de la elección de la Miss Universo 2027 también ruedan “a todo tren”, ya que apenas quedan tres días para que la edición 75 del “templete” de belleza más importante del globo terráqueo elija su nueva soberana… y la mexicana FATIMA BOSCH, que arribará este sábado a Puerto Rico, le encasquete la corona a su sucesora… La agenda se ha cumplido casi totalmente y este sábado será la elección del Mejor Traje Típico, el domingo las candidatas ensayarán “de seis a seis” y el lunes comienza el verdadero “corri-corri” para la gran noche final, que, como se sabe, tendrá lugar el martes 24 en el Coliseo José Miguel Allegrot, en cuyo escenario principal las 120 candidatas se batirán su buen champú en una competencia que… ¡fooo, fooo, fooo! huele a tramoya, porque, como se los he venido diciendo, la supuesta componenda para que gane la puertorriqueña Jennifer Barreto, cobra fuerza con las horas…

LEONARDO VILLALOBOS

Yyy desde los predios de Santo Domingo se reportan mis “repetidoras internacionales” para contarme el revuelo que hay armado con las fuertes declaraciones (con acusaciones incluidas) que hizo el presentador dominicano Enrique Crespo Aldana, en contra de LEONARDO VILLALOBOS; a quien puso como un coleto, calificándolo de mala persona, saboteador y hasta de un intento de homicidio lo acusó al asegurar que el exconductor de Sábado Sensacional había amenazado de muerte al productor Hugo de Vana, a quien, según dijo, le “tiró el carro” encima” y casi lo atropella frente a las instalaciones del Canal Telemicro de Santo Domingo donde trabajaban… Lo que no se explican los mismos fablistanes de ese país es por qué después de tanto tiempo, el susodicho sale a agredir verbalmente de esa manera al artista venezolano, a quien le tiene un odio que más bien huele a envidia… Como quiera que sea, la prensa de aquellos lares se está dando tremendo banquete con este brete que el tal Enrique Aldana armó en el programa “Juego de damas” donde detonó esta bomba… ¿Qué hay detrás de todo esto?... ¿Responderá Leonardo Villalobos al ataque?...

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