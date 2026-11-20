La mayoría de las mujeres admira a Jennifer López y es que la cantante no solo destaca por su talento en el baile, la actuación y la interpretación, también por su increíble figura a sus 57 años de edad.

Recientemente, la empresaria originaria del Bronx develó qué hace para mantenerse en buena forma y gozar de un buen estado de salud.

Jennifer López comentó en un pódcast que cambió su relación con la comida. “Antes comía cualquier cosa que quisiera. Pero cuando llegué a ser un poco mayor, me di cuenta de que tenía que cambiar eso”, apuntó.

La intérprete de “el anillo pa´cuando” comentó que su dieta se basa en el consumo de pescado y el aumento en la ingesta de proteínas y verduras.

La actriz añadió que no sigue una dieta estricta, pues confiesa que también se da sus antojitos y las galletas con chips de chocolate son su debilidad. “Eso nunca va a desaparecer”, comentó entre risas.

Modestia aparte, la cantante confesó que prepara las mejores galletas con chips de chocolate del mundo. Aunque no reveló la receta.

Igualmente, comentó que hizo algunas modificaciones en su entrenamiento Ahora la artista incluye las pesas en su rutina de ejercicios para mantener la masa muscular, pues a media que pasa el tiempo se va perdiendo.

“Entreno, hago pesas. Diría que empecé con eso hace unos 10 años, quizá entre ocho y diez años. Eso realmente cambió las cosas para mí. El componente muscular me dio mucha fuerza”, explicó.

Jennifer López también sigue una rutina de cuidado de la piel con sus productos de skincare (JLo Beauty), los cuales utiliza diariamente como su limpiador facial y un sérum.

Finalmente, añadió que es importante consumir una buena cantidad de agua para mantenerse hidratado.

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