El mundo del espectáculo se hace eco de una triste noticia familiar para Bruno Mars. El cantante estadounidense atraviesa un momento de duelo tras la muerte de su padre, Peter Hernández, a quien dedicó unas emotivas palabras en redes sociales para recordar el vínculo que los unía y la influencia que tuvo en su vida.

Lejos de limitarse a anunciar su pérdida, el intérprete decidió compartir una reflexión personal sobre el hombre que estuvo presente durante sus primeros años y que desempeñó un papel determinante en su acercamiento a la música. A través de su publicación, también recordó el último encuentro que tuvieron antes de su fallecimiento.

La despedida estuvo acompañada de una fotografía en blanco y negro en la que ambos aparecen abrazados. Una imagen que adquirió un significado especial por tratarse del último abrazo que el artista pudo darle a su progenitor.

Bruno Mars recordó el último abrazo con su padre

En su mensaje, el cantante contó que la semana anterior había tenido la oportunidad de abrazar a su padre por última vez. Una experiencia que, según dejó entrever, conservará como uno de los recuerdos más importantes de su vida.

Bruno también aprovechó para reconocer públicamente todo lo que aprendió de él, especialmente en el terreno musical. El artista siempre ha destacado la influencia de su familia en su formación y, en esta ocasión, quiso dedicarle un espacio especial a quien considera uno de sus principales maestros.

Además, recordó que Peter Hernández fue el responsable de criar a sus seis hijos: cuatro hijas, un hijo y el propio Bruno, a quienes dedicó buena parte de su vida.

Con palabras cargadas de afecto, el cantante aseguró que, desde su perspectiva, tuvo al mejor padre del mundo y que sentirá su ausencia cada día, hasta que llegue el momento de reencontrarse.

Una despedida que también recordó a su madre

Uno de los detalles más conmovedores de la publicación fue la referencia que Bruno hizo a su madre, Bernadette San Pedro Bayot, quien falleció en junio de 2013, a los 55 años.

El intérprete cerró su mensaje con una frase dirigida a su progenitor, en la que le pidió que le diera un beso a su madre en el cielo. De esta manera, su despedida también evocó la ausencia de otra de las personas fundamentales en su historia familiar.

La pérdida de Bernadette marcó profundamente al cantante, quien ha reconocido en distintas ocasiones la importancia que tuvo ella durante su infancia y en el desarrollo de su carrera.

Peter Hernández, el hombre que despertó su pasión por la música

Detrás del éxito internacional de Bruno Mars también existe una historia familiar estrechamente relacionada con los escenarios. Su padre, Peter Hernández, fue músico y estuvo vinculado a diferentes expresiones artísticas, entre ellas la percusión y los espectáculos en vivo.

Durante su infancia en Hawái, Bruno creció rodeado de música. Su entorno familiar le permitió conocer distintos géneros y desarrollar habilidades artísticas desde temprana edad. Peter fue una figura importante en ese proceso y contribuyó a que el futuro cantante encontrara su propio camino en la industria.

La influencia paterna no solamente estuvo relacionada con el aprendizaje de instrumentos y ritmos, sino también con la experiencia de desenvolverse frente al público. Antes de convertirse en una estrella mundial, Bruno ya había tenido contacto con los escenarios y las presentaciones musicales.

Por eso, en su despedida, el artista no se limitó a recordar a su padre desde el vínculo familiar, sino que también reconoció la huella que dejó en su identidad artística.

Un legado que permanecerá en su historia

Con una carrera llena de reconocimientos, éxitos internacionales y presentaciones multitudinarias, Bruno Mars ha construido una trayectoria propia dentro de la industria musical. Sin embargo, su reciente publicación deja ver que una parte importante de ese recorrido comenzó mucho antes de alcanzar la fama.

La influencia de Peter Hernández forma parte de los recuerdos que el cantante conserva de sus primeros años y de las enseñanzas que lo acompañaron durante su crecimiento.

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