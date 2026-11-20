La controversia alrededor de Vadhir Derbez continúa generando repercusiones. El actor y cantante mexicano enfrenta dos investigaciones relacionadas con presuntos delitos sexuales, una situación que lo llevó a pronunciarse públicamente para defender su versión de los acontecimientos y explicar cómo está afrontando los procedimientos judiciales.

En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el hijo de Eugenio Derbez rechazó los señalamientos y aseguró que su equipo legal ha presentado evidencias para demostrar que las situaciones denunciadas no ocurrieron. Además, manifestó su inconformidad con las versiones que circulan en medios de comunicación y redes sociales, pues considera que se han difundido numerosas especulaciones sin conocer todos los elementos del caso.

El artista dejó claro que su intención es resolver la controversia ante las instancias correspondientes y evitar que su situación se convierta en un enfrentamiento mediático.

Vadhir Derbez asegura que tiene pruebas para defenderse

Durante la conversación, el intérprete insistió en que su defensa ha trabajado para reunir elementos que respalden su postura y que estos ya están siendo presentados ante las autoridades.

"Es que llevamos metiendo evidencias, pruebas de que esto pues no ocurrió", expresó al referirse a los señalamientos que enfrenta.

Asimismo, explicó que prefiere que el asunto avance conforme a los procedimientos establecidos por la ley, en lugar de ofrecer constantemente declaraciones públicas sobre cada información que aparece.

El actor también manifestó su cansancio ante las especulaciones que han surgido desde que se conocieron las denuncias. A su juicio, su silencio ha propiciado que distintas personas construyan versiones sobre lo sucedido sin contar necesariamente con información completa.

" Se ha vuelto todo un circo": su molestia por la exposición mediática

Otro aspecto que abordó Vadhir fue el impacto de la cobertura periodística alrededor de su situación legal. El artista aseguró que ha experimentado diferentes formas de presión y lamentó que la controversia haya trascendido el ámbito judicial.

"Lamentablemente, se me ha presionado de muchas maneras y se ha vuelto todo un circo", manifestó durante la entrevista.

También recordó que su trayectoria profesional ha estado vinculada al trabajo artístico y expresó su rechazo a verse involucrado en escándalos de esta naturaleza.

"Yo he construido mi carrera a base de trabajo, de hacer las cosas bien", afirmó.

El actor denuncia que le solicitaron 350 mil dólares

"Me pidieron 350 mil dólares para no salir con la carpeta, para esconder cosas que fabricaron", declaró.

El artista presentó este episodio como parte de las presiones que, según su versión, ha enfrentado durante el desarrollo de la controversia. No obstante, esta acusación deberá ser esclarecida por las autoridades y no constituye, por sí sola, una determinación judicial sobre lo ocurrido.

Por su parte, su abogado, Enrique González, cuestionó el origen de los señalamientos y aseguró que detrás de la denuncia habría una presunta organización delictiva con contactos dentro de la Fiscalía. El representante legal también habló de supuestas irregularidades en el procedimiento.

Estas afirmaciones corresponden a la postura de la defensa y deberán ser verificadas por las instancias competentes.

¿Cuáles son las denuncias que enfrenta Vadhir Derbez?

La situación jurídica del hijo de Eugenio Derbez comprende dos procedimientos distintos que han generado atención pública.

El primero corresponde a una investigación en la Ciudad de México por una presunta violación. En este expediente se obtuvo una orden de aprehensión contra el actor en mayo de 2026, pero su defensa consiguió una resolución de amparo que frenó su ejecución.

El segundo caso está relacionado con una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que se señala una presunta agresión sexual contra una menor durante un crucero en aguas internacionales. Este procedimiento es independiente del expediente que se tramita en la capital mexicana.

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