Gustavo Dudamel encontró una manera de conectar uno de los momentos más importantes de su carrera internacional con una causa que toca directamente sus raíces venezolanas. El músico decidió que los 75.000 dólares que acompañan el galardón que acaba de recibir en la Universidad de Yale no se quedarán en sus manos: serán destinados a financiar la recuperación de las comunidades afectadas por los terremotos que sacudieron Venezuela.

El anuncio se conoció el jueves 19 de noviembre, después de que el director de orquesta recibiera el Premio Henry E. Howland Memorial 2026. La decisión fue comunicada por CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que canalizará el aporte a través del Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela.

La noticia le añade un significado particular a este reconocimiento, pues Dudamel optó por convertir la recompensa económica de su distinción académica en una contribución para su país de origen, en lugar de destinarla a sus propios proyectos.

La distinción que recibió en Estados Unidos

La ceremonia tuvo lugar el 19 de noviembre en Woolsey Hall, en New Haven, Connecticut. La presidenta de Yale, Maurie McInnis, fue la encargada de entregarle el galardón, durante una jornada que también incluyó una presentación musical con la Yale Philharmonia bajo la dirección del venezolano.

El Premio Henry E. Howland Memorial fue establecido en 1915 y reconoce a figuras destacadas por sus aportes a la literatura, las bellas artes o el ámbito público. La entrega de 2026 también marcó el regreso de esta distinción después de 16 años sin celebrarse.

El vínculo de Dudamel con Venezuela y El Sistema

La decisión del músico también pone de relieve su relación con El Sistema, el programa de formación musical que marcó sus primeros años y del que surgió antes de desarrollar una carrera en escenarios internacionales. Su trayectoria ha estado vinculada a importantes agrupaciones, entre ellas la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la Filarmónica de Los Ángeles.

Además, durante su paso por Yale, Dudamel dedicó un reconocimiento especial a José Antonio Abreu, fundador de El Sistema, por la influencia que tuvo en su vida y en su visión de la música como una herramienta capaz de generar oportunidades para las nuevas generaciones.

La donación de los 75.000 dólares se incorporará al fondo administrado por CAF, creado después de los terremotos del 24 de junio de 2026. Esta iniciativa cuenta con un aporte inicial de un millón de dólares de la institución y contempla recursos para atender emergencias, recuperar servicios esenciales y respaldar proyectos de reconstrucción.

Por otra parte, CAF anunció que continuará trabajando con El Sistema en nuevos proyectos previstos para 2027, orientados a recuperar y fortalecer sus capacidades artísticas mediante el Programa de Educación Musical Inclusiva.

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