La salida del hospital de Laura Bozzo parecía marcar el comienzo de una etapa distinta después de varias semanas de atención médica. Sin embargo, cuando apenas comenzaban a conocerse detalles sobre su recuperación, surgieron informaciones que pusieron nuevamente la atención sobre su estado físico.

El periodista de espectáculos Luis Magaña difundió una versión sobre una posible obstrucción pulmonar que habría afectado a la presentadora. El comentario provocó preocupación debido a los antecedentes de su delicado cuadro clínico. No obstante, Aarón Guerrero, asistente personal de Bozzo, negó que hubiera sido trasladada nuevamente a terapia intensiva.

La versión que provocó nuevas dudas sobre su evolución

De acuerdo con lo comentado por Luis Magaña, la conductora habría experimentado complicaciones respiratorias relacionadas con un intento de retirarle el suministro de oxígeno. Según esta información, la presunta obstrucción pulmonar habría dificultado su respiración y generado preocupación por su evolución.

La versión comenzó a circular poco después de conocerse que la presentadora había dejado el centro hospitalario. Ante la repercusión del reporte, Aarón Guerrero rechazó que Laura hubiera vuelto a cuidados intensivos, contradiciendo así una de las principales afirmaciones que acompañaron la noticia.

¿Cómo fue su regreso a casa después de varias semanas hospitalizada?

La periodista Liz López informó que Laura Bozzo habría abandonado el Hospital General de México el domingo 15 de noviembre. La presentadora llevaba varias semanas bajo atención médica después de la emergencia que sufrió en octubre, por lo que su salida representó un cambio en las condiciones de su tratamiento.

Para continuar con los cuidados fuera del hospital, habría necesitado equipos de oxígeno que le permitieran recibir asistencia respiratoria en su domicilio. Su hija, Alejandra de la Fuente, también habría estado pendiente de esta etapa, mientras la conductora se preparaba para continuar su recuperación.

Este traslado no significaba necesariamente que estuviera fuera de peligro o que hubiera superado todas las complicaciones. Su proceso todavía requería cuidados y seguimiento, especialmente por los problemas que presentó durante su hospitalización.

Una perforación de úlcera desencadenó una complicada emergencia

El 13 de octubre comenzó el episodio que mantuvo a Laura Bozzo alejada de sus actividades habituales. La conductora tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital de Acapulco, México, luego de presentar una perforación de úlcera duodenal que hizo necesaria una intervención quirúrgica.

Posteriormente, su condición se complicó con una peritonitis y una infección generalizada que, según los reportes difundidos, derivó en sepsis con choque séptico. También presentó dificultades respiratorias, por lo que permaneció bajo vigilancia especializada en terapia intensiva.

La gravedad de su estado generó una fuerte preocupación entre sus seguidores y dio paso a informaciones falsas sobre su supuesto fallecimiento. En aquel momento, personas de su entorno tuvieron que desmentir esas publicaciones y aclarar que seguía recibiendo atención médica.

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