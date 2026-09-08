¡En tiempo récord! Shakira alcanza 1.000 millones de reproducciones con su canción “Dai Dai”

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Shakira alcanzó las 1.000 millones de reproducciones en YouTube con el videoclip de 'Dai Dai', su colaboración con el nigeriano Burna Boy y el himno oficial del Mundial 2026, en menos de tres meses desde su lanzamiento en mayo.

Un récord en tiempo récord

El videoclip de "Dai Dai" se convirtió en el primer video de 2026 en alcanzar los 1.000 millones de visualizaciones en la plataforma. La canción no solo rompió récords en YouTube, sino que también lideró las listas globales de Spotify durante 37 días consecutivos, alcanzando el primer puesto en 17 países. El pico máximo de consumo digital se registró el 20 de julio, un día después de la final del torneo.

"Más allá de mis sueños": la reacción de Shakira

Al enterarse de la noticia, Shakira compartió un mensaje en sus redes sociales: “Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fanáticos por hacer todo posible. ¡Los amo!”.

El éxito en las listas de Billboard

El impacto de "Dai Dai" también se reflejó en las listas de Billboard. La canción alcanzó el número uno en Rhythmic Airplay, que mide la difusión en emisoras de radio de Estados Unidos. Este es el primer liderazgo de Shakira en esa lista después de 12 entradas. Su mejor posición anterior había sido el quinto puesto en 2006 con "Hips Don't Lie". Para Burna Boy, este número uno también representa un hito, siendo su primer liderazgo como artista principal.

Un himno mundialista con causa solidaria

Lanzada en mayo, "Dai Dai" fue la canción oficial del Mundial 2026, interpretada por Shakira y Burna Boy en la ceremonia inaugural y en la final. La canción forma parte de la campaña de la FIFA y sus beneficios están destinados al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

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