Encuentro

En video: el histórico encuentro musical entre Alicia Keys y Karol G

Ambas cantantes compartieron un emotivo momento que encendió las redes al cantar juntas 

Por Ana Maxiel Mariño
Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 08:48 am
En video: el histórico encuentro musical entre Alicia Keys y Karol G
Foto: Europa FM

La cantante estadounidense, Alicia Keys y la cantante colombiana, Karol G, compatieron un momento emotivo luego de compartir un video en las redes sociales donde se aprecia a las dos cantar juntas el tema "Try Sleeping With a Broken Heart" de Keys el cual la intérprete de "Amargura" cantó hace 16 años y ahora lo interpreta junto a su autora, un sueño hecho realidad. 

Si bien, durante el material audiovisual compartido a través de las redes, se aprecia a Keys tocando el piano mientras Karol G cantaba la letra del tema. 

Por su parte. ambas cantantes expresaron pasión y emoción tras interpretar el tema de la reconocida cantante estadounidense. 

¿Colaboración en camino?

A su vez, los seguidores de Alicia Keys y Karol G asumieron en las redes sociales que este momento podría ser el indicio para una próxima colaboración entre estas grandes representantes de la música, por lo que el encuentro generó emoción y expectativa entre sus fans. 

Aunque, ninguna ha oficializado alguna información con respecto a una colaboración musical, la respuesta de los internautas ante esta posibilidad resultó positiva. 

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