Karol G robó miradas anoche en el after party de los Oscar 2026

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La cantante colombiana Karol G sorprendió a todos anoche al unirse al famoso after party de los premios Oscar, organizado por Vanity Fair que tuvo lugar en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles.

La artista posó en la alfombra de la fiesta, que se realiza cada año después de la gala, con un look dramático y muy llamativo compuesto por un corsé gris acompañado de una minifalda acampanada, un diseño de la firma Ashi Studio, una casa de moda fundada en 2007 por el diseñador Ashi, y perteneciente a su colección SS26 Couture Collection. El look lo complementó con su corte de cabello tipo bob que ha cautivado a sus fans.

La “Bichota” estuvo en la lujosa fiesta, rodeada de estrellas como Kim Kardshian, Kylie y Kendall Jenner, Sofia Vergara, Jessica Alba, Hailey Bieber, Nicole Kidman, entre muchos más.

Y es que este promete ser un gran año para la artista, pues además de retomar su carrera después de un merecido descanso, también está cerca de marca un nuevo hito, pues encabezará el cartel del Festival Coachella en California, donde se presentarán artistas como Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

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