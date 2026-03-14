En video: La influencer venezolana, Andreina Perdomo revela detalles sobre su cirugía estética

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La influencer venezolana, Andreina Perdomo, reconocida por muchos como "Isandrep" (usuario de Instagram) explicó los detalles de la cirugía estética a la cual se sometió con el objetivo de mejorar su aspecto físico debido a una diástasis abdominal que presenta lo cual agrandó el tamaño de su abdomen.

Por su parte, Perdomo detalló que fue una decisión difícil de tomar y la cual consultó, junto a su pareja, Ronald Vallez. Sin embargo, luego de pensarlo durante dos años, determinó que había llegado el momento indicado.

Del mismo modo, Isandrep expresó que tomó la decisión "para aumentar su autoestima". No obstante, por medio de los videos compartidos a través de sus redes sociales, la reconocida influencer venezolana dio un mensaje de amor propio y profunda reflexión con respecto a cambiar su aspecto físico que, en este caso, según argumentó, la hará confiar más en sí misma.

Por otro lado, Vallez manifestó sentirse tranquilo con respecto a la decisión de su pareja, representando apoyo incondicional para la artista durante todo su proceso.

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