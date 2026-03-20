Entre oraciones y esperanza: el delicado motivo de salud que lleva a Ana María Polo al quirófano

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La conductora cubana del programa televisivo "Caso Cerrado", Ana María Polo, hizo uso este jueves de su perfil de Instagram para anunciar su operación de cuerdas vocales pues aseguró que últimamente está un poco ronca " Me voy a operar de las cuerdas vocales, como han notado estoy un poco ronca. Me dijo el médico que eso es muy típico de gente que, como yo, habla muchísimo, se han esforzado mucho con la voz, gritan", explicó Polo.

A su vez, por medio del mensaje, la doctora Polo le pidió a sus seguidores y fanáticos que la consideren en sus oraciones debido a la operación que se sometería ese mismo día.

"A cada uno de esos 23 millones de seguidores y de amigos que tengo en todo este mundo les pido una oración porque sin mi voz qué voy a hacer. Ayúdenme, recen por mí para seguir dando, hablando, alzando la voz por la justicia y haciéndonos valer en todas partes del mundo", expresó la reconocida conductora y abogada cubana.

Finalmente, pese a estar alejada de la televisión desde hace varios años, Ana María Polo sigue vigente gracias a las repeticiones de su exitoso programa "Caso Cerrado". No obstante, la doctora en leyes mantiene el contacto con el público por medio de sus redes sociales, donde cuenta con un grupo inmenso de seguidores, que solo en Facebook supera los 23 millones, según reseñó People.

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