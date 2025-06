Ana María Polo habla del supuesto compromiso con Ana Gabriel

Suscríbete a nuestros canales

Hace unos días se hizo viral el rumor de la supuesta boda entre la cantante mexicana Ana Gabriel y, la abogada y presentadora cubana Ana María Polo.

A través de las redes sociales se viralizaron varias imágenes de la relación de ambas famosas, y aumentaron los rumores gracias a que la periodista de espectáculos Pati Chapoy, confirmó el enlace nupcial en un audio.

Según dijo la comunicadora, el evento fue una boda intima celebrada Miami, Florida, a donde solamente acudieron amigos cercanos y familiares.

Sin embargo, la doctora Ana María Polo se encargó de aclarar los rumores asegurando que todo fue creado con Inteligencia Artificial, en este sentido enfatizó que el supuesto relato es completamente falso y fabricado de manera digital.

“Vamos a aclarar una cosa: no me he casado con Ana Gabriel, ¿a quién se le ocurre esa estupidez?”, advirtió Polo a Javier Ceriani. “Ni nos parecemos, a mí me han sacado manzana de Adán y todo en la foto. ¡Qué ridiculez es esa! ¡Qué inteligencia artificial, señores!”.

Asimismo, Ana Gabriel aseguró que todo era falso. “Yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto”, dijo la famosa cantante.

"Lo he dicho siempre. Mexicana por nacimiento, colombiana por adopción, un noviazgo muy largo con Chile y casada con República Dominicana”, agregó.

