La violinista y artista mexicana Olga Breeskin denunció públicamente un fraude bancario tras caer en una estafa digital donde delincuentes suplantaron al cantante puertorriqueño Daddy Yankee. Durante una entrevista con el programa Ventaneando, la intérprete relató que el engaño comenzó el pasado 13 de octubre de 2026 mediante un mensaje de texto. En esa comunicación, los estafadores fingieron ser el exponente urbano y apelaron a la fe cristiana que ambos comparten para ganarse su confianza.

Foto: El Norte

Detalles del hecho



De acuerdo con su testimonio, el falso Daddy Yankee la llamó hermana Olga y le preguntó por su proyecto más importante del momento. La artista respondió con entusiasmo que trabajaba en un curso de violín gratuito para niños y jóvenes de escasos recursos. Acto seguido, los delincuentes le ofrecieron una supuesta donación económica para impulsar esa iniciativa social y le enviaron un enlace digital para completar el trámite.



Al abrir el enlace y entregar sus datos, Olga Breeskin cayó en la trampa cibernética. Minutos después, los responsables del fraude lograron entrar a su cuenta bancaria y retiraron más de 10 mil dólares. El golpe financiero resultó todavía mayor porque las operaciones ilícitas dejaron su cuenta sobregirada, por lo que ahora mantiene una deuda adicional superior a los mil 500 dólares con la institución financiera.

Amenazas



Además del perjuicio económico, la situación escaló hacia un problema de seguridad personal. La artista confesó que tras el robo recibió intentos de extorsión y amenazas, motivo por el cual ya presentó una denuncia formal ante las autoridades correspondientes y siente temor por su integridad.

Olga Breeskin



Con profunda franqueza, Olga Breeskin admitió que cayó en el engaño debido al tono religioso del mensaje y recordó haber visto anuncios falsos similares en redes sociales con la imagen del boxeador Saúl Canelo Álvarez. Finalmente, la violinista pidió que su caso llegue a oídos del verdadero Daddy Yankee para que el artista alerte a su público y evite que otras personas sufran el mismo robo bajo su nombre.

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