Los clientes de servicios públicos en el norte de Illinois y el área metropolitana de Chicago, Illinois, enfrentan una nueva ola de intentos de fraude impulsada por herramientas de inteligencia artificial (IA).

En el marco del Día de Concientización sobre Estafas a Servicios Públicos (Utility Scam Awareness Day), celebrado el pasado 18 de noviembre de 2026, ComEd emitió una advertencia conjunta con el Better Business Bureau (BBB) de Chicago y el norte de Illinois, Peoples Gas y North Shore Gas.

Las organizaciones alertaron que los delincuentes aprovechan las distracciones propias de las compras, viajes y reuniones de la temporada navideña para contactar a hogares y pequeños comercios mediante comunicaciones cada vez más difíciles de distinguir de las oficiales.

Así operan las nuevas estafas con inteligencia artificial y llamadas falsas

De acuerdo con el reporte divulgado por la compañía eléctrica y el BBB, los estafadores han perfeccionado sus métodos para generar pánico y obtener dinero o información confidencial en cuestión de minutos:

Mensajes redactados con IA: a diferencia de fraudes anteriores marcados por faltas de ortografía o redacciones poco naturales, los delincuentes utilizan inteligencia artificial para crear textos y alertas sumamente convincentes sobre supuestas facturas vencidas o cortes programados.

a diferencia de fraudes anteriores marcados por faltas de ortografía o redacciones poco naturales, los delincuentes utilizan inteligencia artificial para crear textos y alertas sumamente convincentes sobre supuestas facturas vencidas o cortes programados. Suplantación de identidad (Spoofing y Smishing): mediante tecnología de manipulación telefónica, logran que en la pantalla del celular aparezca el nombre de ComEd o un número similar al de sus líneas de atención, tanto en llamadas de voz como en mensajes de texto (SMS) con enlaces maliciosos.

mediante tecnología de manipulación telefónica, logran que en la pantalla del celular aparezca el nombre de ComEd o un número similar al de sus líneas de atención, tanto en llamadas de voz como en mensajes de texto (SMS) con enlaces maliciosos. Amenazas de desconexión inmediata: exigen un pago urgente bajo la advertencia de suspender el suministro eléctrico en menos de una hora si el usuario no transfiere el dinero en ese mismo instante.

exigen un pago urgente bajo la advertencia de suspender el suministro eléctrico en menos de una hora si el usuario no transfiere el dinero en ese mismo instante. Exigencia de pagos no rastreables: solicitan liquidar la supuesta deuda mediante tarjetas prepagadas, tarjetas de regalo (gift cards), criptomonedas o aplicaciones de transferencia directa como Zelle o Venmo.

solicitan liquidar la supuesta deuda mediante tarjetas prepagadas, tarjetas de regalo (gift cards), criptomonedas o aplicaciones de transferencia directa como Zelle o Venmo. Falsos técnicos a domicilio: persisten los intentos de fraude presencial, donde individuos se hacen pasar por empleados de la compañía para exigir dinero en efectivo en la puerta o distraer al residente mientras otra persona ingresa a la vivienda.

Señales clave para identificar un intento de fraude

Para evitar pérdidas económicas o el robo de identidad, los usuarios deben tener en cuenta las políticas estrictas bajo las cuales opera la empresa:

ComEd nunca exige pagos inmediatos por teléfono: la empresa no llama para pedir pagos instantáneos bajo amenaza de corte inmediato sin previo aviso formal por escrito.

Tampoco exige pagos urgentes por mensaje de texto ni amenaza con cortar el servicio en menos de una hora por esa vía

No aceptan tarjetas de regalo ni aplicaciones de terceros: ningún representante autorizado pedirá códigos de tarjetas prepagadas, criptomonedas ni transferencias por aplicaciones móviles personales. No solicitan datos sensibles por mensajes: la compañía no pide números de Seguro Social, licencias de conducir ni información de cuentas bancarias a través de mensajes de texto o llamadas no solicitadas.

Qué hacer si recibes una llamada o mensaje sospechoso: guía paso a paso

Si recibes una comunicación que te genera dudas sobre el estado de tu servicio eléctrico en Illinois, sigue estas recomendaciones oficiales:

Cuelga de inmediato o no respondas el mensaje: no presiones ninguna tecla si se trata de una grabación automatizada ni hagas clic en enlaces incluidos en mensajes de texto inesperados.

no presiones ninguna tecla si se trata de una grabación automatizada ni hagas clic en enlaces incluidos en mensajes de texto inesperados. Verifica tu cuenta por canales oficiales: para comprobar si realmente tienes un saldo pendiente, ingresa directamente desde tu navegador al portal oficial ComEd.com o revisa tu factura impresa más reciente.

para comprobar si realmente tienes un saldo pendiente, ingresa directamente desde tu navegador al portal oficial o revisa tu factura impresa más reciente. Llama al número oficial de la empresa: comunícate directamente con el servicio al cliente de ComEd al 1-800-334-7661 (1-800-EDISON1) para confirmar el estatus de tu suministro.

comunícate directamente con el servicio al cliente de ComEd al (1-800-EDISON1) para confirmar el estatus de tu suministro. No abras la puerta sin verificación: si alguien se presenta en tu domicilio afirmando ser trabajador de ComEd, exige ver su identificación oficial con fotografía de la empresa y llama al número de atención al cliente para confirmar su visita antes de permitirle el acceso.

Dónde denunciar una estafa de servicios públicos en Illinois

Si detectas un intento de suplantación o fuiste víctima de un cobro fraudulento, las autoridades recomiendan reportar el incidente de inmediato a través de las siguientes vías:

ComEd: reporta la llamada o el mensaje fraudulento al 1-800-334-7661 .

reporta la llamada o el mensaje fraudulento al . Fiscal General de Illinois (Línea de Fraude al Consumidor): llama al 1-800-386-5438 (1-800-243-0618 para personas con discapacidad auditiva) o presenta una queja en línea en el portal oficial de la Fiscalía General de Illinois.

llama al (1-800-243-0618 para personas con discapacidad auditiva) o presenta una queja en línea en el portal oficial de la Fiscalía General de Illinois. Better Business Bureau (BBB): registra el incidente en la plataforma BBB.org/ScamTracker para alertar a otros residentes y comercios de tu código postal.

registra el incidente en la plataforma para alertar a otros residentes y comercios de tu código postal. Policía local: si entregaste dinero o permitiste el acceso a tu propiedad a un impostor, comunícate de inmediato con el departamento de policía de tu localidad.

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