El próximo viernes 27 de noviembre llega el Black Friday 2026 a Estados Unidos, pero varias tiendas de ropa ya activaron sus promociones antes de esa fecha.



Si planeas renovar tu armario, comprar calzado o adelantar los regalos de fin de año, noviembre exige mucha atención a los precios. Las cadenas de moda aplican tácticas distintas: unas guardan sus rebajas más fuertes para el fin de semana de Acción de Gracias, mientras otras premian a los usuarios de sus aplicaciones con acceso previo. Para cuidar tu bolsillo, ten presente que cada tienda maneja su propio calendario y fija plazos diferentes para sus descuentos.

¿Cuándo arrancan las rebajas en Zara?



Hasta este momento, Zara guarda silencio sobre el día y la hora exacta de sus ofertas de Black Friday en territorio estadounidense. A pesar de ello, el historial de la firma española apunta al fin de semana de Acción de Gracias como el momento clave.

Acción de Gracias pasado



Durante 2025, la tienda habilitó sus rebajas digitales la tarde del jueves de Acción de Gracias con recortes de hasta el 40 % en piezas puntuales. Este dato sugiere que los precios podrían bajar desde el jueves 26 de noviembre, aunque la empresa aún no confirma este calendario para 2026, según lo detalló SoloDinero.



La mejor recomendación consiste en vigilar tanto la web como la aplicación móvil de Zara en Estados Unidos. Recuerda que la rebaja nunca cubre todo el catálogo, sino una selección específica de ropa y accesorios.

¿Qué ocurre con los descuentos de Mango?



Mango ya habilitó un apartado especial para el Black Friday 2026 dentro de su portal estadounidense, pero todavía omite la hora exacta en la que activará las rebajas.



En la edición anterior, la marca lanzó ventas previas y luego aplicó rebajas de hasta el 50 % en artículos elegidos. Este antecedente sirve como guía para planificar el presupuesto, aunque no garantiza porcentajes idénticos para este año. Conviene revisar directamente su tienda digital en Estados Unidos para detectar los cambios de precio a tiempo.

Otras firmas de moda con ofertas activas o próximas



Diversas marcas decidieron adelantarse al 27 de noviembre y ya muestran rebajas en sus catálogos:

Nike: su portal de Black Friday en Estados Unidos exhibe productos rebajados y suma un 25% de descuento extra al ingresar el código EARLYBF en artículos seleccionados. Consulta los términos en su web oficial.

Lululemon: la marca activó un acceso exclusivo para miembros desde su aplicación móvil. Esta ventana abrió el 16 de noviembre y cierra el 18 de noviembre a las 11:59 p.m. (hora del Pacífico), con porcentajes variables según la prenda.

Massimo Dutti: la firma aún no anuncia fechas oficiales para sus rebajas de Black Friday en Estados Unidos. Vale la pena explorar su apartado de precios especiales dentro de su tienda virtual.

Uniqlo: la cadena japonesa ya ofrece varias prendas con descuento en su sitio web, aunque todavía reserva los detalles de su calendario completo para el viernes negro.

Fechas clave y consejos para comprar con inteligencia



El Día de Acción de Gracias cae este año el jueves 26 de noviembre. El Black Friday ocurre al día siguiente y el Cyber Monday cierra la jornada de ofertas el lunes 30 de noviembre.



Este margen de varios días facilita la comparación de tarifas. Evita caer en compras impulsivas solo por ver un cartel de descuento llamativo. Verifica siempre el costo original de la prenda antes de la rebaja, revisa las tarifas de envío, lee las políticas de devolución y comprueba las condiciones de cada cupón.

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