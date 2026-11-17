Texas abre las puertas de sus principales centros comerciales y outlets este viernes 27 de noviembre de 2026 para recibir a miles de compradores de Estados Unidos y otros países por el Black Friday.

Según el medio especializado Vive USA, de El Universal, se espera una gran afluencia de visitantes en busca de ropa de diseñador, calzado deportivo, tecnología y regalos navideños a precios rebajados.

Para quienes viajan desde México y América Latina, la cercanía y la variedad de tiendas hacen de Texas un destino ideal para ahorrar. A esto se suma una ventaja fiscal importante para los turistas extranjeros: la posibilidad de recuperar el impuesto sobre las ventas.

Los mejores outlets y centros comerciales de Texas para el Black Friday 2026

Según la guía de destinos de Vive USA, cinco zonas comerciales reúnen algunas de las mejores ofertas de la temporada en el estado:

San Antonio y San Marcos (el paraíso de los outlets): San Marcos alberga dos de los centros de descuentos más grandes de Estados Unidos: San Marcos Premium Outlets y Tanger Outlets San Marcos.

En conjunto, ofrecen más de 220 tiendas de moda, joyería y artículos para el hogar. A pocos minutos, San Antonio completa el recorrido con The Shops at La Cantera y North Star Mall.

Houston (lujo y descuentos en un mismo destino): The Galleria y River Oaks District reúnen boutiques de alta gama, mientras que Houston Premium Outlets y Katy Mills ofrecen rebajas de temporada.

Dallas–Fort Worth (compras a gran escala): La región combina moda y tecnología en NorthPark Center y Galleria Dallas con precios de liquidación en Grapevine Mills, Allen Premium Outlets, Grand Prairie Premium Outlets y Tanger Outlets Fort Worth.

Austin y Round Rock: La capital texana destaca por The Domain, un complejo con tiendas premium y opciones gastronómicas, a poca distancia de Round Rock Premium Outlets.

Ciudades fronterizas (ideales para viajar por carretera): Quienes cruzan por tierra aprovechan La Plaza Mall (McAllen) y Rio Grande Valley Premium Outlets (Mercedes). En Laredo destacan Mall del Norte y The Outlet Shoppes at Laredo, mientras que El Paso ofrece Cielo Vista Mall y The Outlet Shoppes at El Paso.

Consejos clave para aprovechar al máximo tus compras de Black Friday en Texas

Para evitar compras impulsivas y sacarle partido a cada minuto del día, los especialistas en turismo de compras recomiendan seguir estas estrategias:

Planifica tu recorrido y llega temprano: Antes de viajar, consulta los directorios digitales y elige primero las tiendas más concurridas. En ciudades fronterizas como McAllen, centros comerciales como La Plaza Mall suelen anunciar horarios extendidos, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., según sitios locales como De Shopping en Texas.

Compra primero lo más buscado: Las tallas más comunes y los modelos exclusivos de calzado y electrónica suelen agotarse durante las primeras horas.

Aprovecha cupones y aplicaciones: Descarga las apps oficiales de cada centro comercial —como las de Simon Premium Outlets o Tanger— para encontrar cupones VIP y acumular recompensas.

Elige ropa y calzado cómodos: Recorrer estos enormes complejos puede significar caminar varios kilómetros en un solo día.El texto parece un 15 % generado por IA

¿Cómo recuperar los impuestos en Texas (Tax-Free Shopping)?

Los visitantes internacionales pueden ahorrar más si solicitan el reembolso del impuesto sobre las ventas (sales tax). Empresas autorizadas, como TaxFree Shopping y 4N Service, se encargan del trámite en aeropuertos y módulos oficiales ubicados dentro de los centros comerciales.

De acuerdo con los requisitos oficiales de TaxFree Shopping, antes de salir de Estados Unidos, los compradores deben:

Presentar los recibos originales de tiendas participantes, con al menos 12 dólares en impuestos acumulados por cada ubicación física. Se pueden sumar varios recibos de una misma sucursal.

Mostrar la mercancía nueva y sin usar para que la inspeccionen, antes de documentar el equipaje.

Presentar un pasaporte vigente, una visa estadounidense (o autorización ESTA), el registro de entrada I-94 y un itinerario de vuelo o transporte que confirme la salida dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Cuida tu presupuesto y el espacio en el equipaje: Guarda todos los recibos originales y revisa cuánto espacio tienes en las maletas para evitar cargos por exceso de equipaje en el vuelo de regreso.

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