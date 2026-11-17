El Departamento de Servicios Sociales de la ciudad (DSS), junto con la Administración de Recursos Humanos (HRA) y su programa Emergency Food Assistance Program (EFAP), coordina una amplia red de centros locales que ofrecen alimentos frescos y comidas preparadas del lunes 16 al jueves 19 de noviembre.

Según el directorio oficial NYC Food Help y las plataformas de Food Bank For New York City, en la mayoría de los centros se pueden retirar productos básicos sin presentar documentos migratorios ni comprobantes de ingresos.

Las organizaciones comunitarias y los bancos de alimentos locales actualizan sus horarios para ofrecer turnos por la mañana y por la tarde en El Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn y Staten Island.

Para agilizar la atención, las autoridades municipales recomiendan llevar bolsas reutilizables o un carrito de compras y llegar unos 20 minutos antes de la apertura. Los alimentos se entregan por orden de llegada y hasta agotar las existencias del día.

Calendario de entrega de comida gratis en Nueva York para esta semana

Martes 17 de noviembre

Agatha House Foundation | 4471 Mundy Lane, Bronx, NY 10466 | 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

Unique People Services-AIDS Programs, Inc. | 2415 East Tremont, Bronx, NY 10461 | 11:00 a. m. a 3:00 p. m.

Part of the Solution (POTS) | 2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458 | 8:30 a. m. a 11:30 a. m.

Rap4Bronx Mobile Pantry | 1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473 | 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry | 2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Community Food Pantry at Highbridge | 1363 Ogden Avenue, Bronx, NY 10452 | 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Mobile Choice Pantry - NYCP | 1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Upper Manhattan Mental H.C. Inc. | 520 West 135th Street, Manhattan, NY 10031 | 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

West Side Campaign Against Hunger | 263 West 86th Street, Manhattan, NY 10024 | 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Christ and St. Stephen’s Food Pantry | 120 West 69th Street, Manhattan, NY 10023 | 9:30 a. m. a 10:30 a. m.

Holy Apostles Soup Kitchen | 296 9th Avenue, Manhattan, NY 10001 | 9:30 a. m. a 11:00 a. m.; 1:30 p. m. a 3:00 p. m.

Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc. | 602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009 | 12:30 p. m. a 1:30 p. m.

Vision Urbana, Inc. | 66 Essex St., Manhattan, NY 10002 | 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

UJC Of the East Side | 15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002 | 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Evangel Food Pantry | 39-21 Crescent St., Queens, NY 11101 | 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Esther Grunblat Center of Central Queens | 108-13 67th Road, Queens, NY 11375 | 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

La Jornada | 47-09 30th Street, Queens, NY 11101 | 12:00 p. m. a 2:00 p. m.

Masbia of Queens | 105-47 64th Road, Queens, NY 11375 | 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

Sam Field | 58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362 | 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Kehilat Sephardim of Ahavat Achim | 150-62 78th Road, Queens, NY 11367 | 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

BFFY - Our Lady of Lourdes Outreach | 92-96 220th Street, Queens, NY 11428 | 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

Trinity Human Service Corp. | 153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11206 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Queens Jewish Community Council | 119-45 Union Turnpike, Queens, NY 11375 | 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street, Queens, NY 11432 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Department of Probation NeON Kitchen Queens | 162-24 Jamaica Avenue, Queens, NY 11432 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Shorefront Jewish Comm. Council | 128 Brighton Beach Avenue, Brooklyn, NY 11235 | 9:30 a. m. a 3:30 p. m.

Acts Community Development Corp. | 2315 Surf Ave, Brooklyn, NY 11224 | 6:00 p. m. a 7:00 p. m.

United Methodist Center in Far Rockaway | 1032 Beach 19th Street, Queens, NY 11691 | 9:30 a. m. a 11:00 a. m.; 1:30 p. m. a 4:00 p. m.

RHOW Brooklyn Inc. | 360 Schermerhorn Street, Brooklyn, NY 11217 | 9:00 a. m. a 10:30 a. m.

The Salvation Army Bushwick Corps | 1151 Bushwick Avenue, Brooklyn, NY 11221 | 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

The Campaign Against Hunger | 2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233 | 9:00 a. m. a 5:30 p. m.

Hebrew Educational Society | 9502 Seaview Avenue, Brooklyn, NY 11236 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m.

Metropolitan Council on Jewish Poverty | 5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234 | 11:00 a. m. a 1:00 p. m.; 2:30 p. m. a 5:30 p. m.

The Salvation Army Sunset Park Corps | 520 50th Street, Brooklyn, NY 11220 | 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

Masbia of Boro Park | 5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219 | 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

Sephardic Bikur Holim | 425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223 | 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Transfiguration Church | 263 Marcy Avenue, Brooklyn, NY 11211 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Community Health Action of Staten Island Inc. | 2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302 | 10:00 a. m. a 2:00 p. m.; 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

Salvation Army Port Richmond Corps | 1295 Forest Avenue, Staten Island, NY 10302 | 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

The Salvation Army Stapleton | 15 Broad Street, Staten Island, NY 10304 | 12:00 p. m. a 1:30 p. m.

Project Hospitality Inc. | 25 Canal St., Staten Island, NY 10304 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Jewish Community Center of Staten Island | 1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314 | 9:30 a. m. a 4:30 p. m.

Miércoles 18 de noviembre

Unique People Services-AIDS Programs, Inc. | 2415 East Tremont, Bronx, NY 10461 | 11:00 a. m. a 3:00 p. m.

St. Luke’s Senior Community Program | 777 East 222nd Street, Bronx, NY 10467 | 8:00 a. m. a 10:00 a. m.

Part of the Solution (POTS) | 2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458 | 8:30 a. m. a 11:30 a. m.

Rap4Bronx Mobile Pantry | 1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473 | 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry | 2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Mobile Choice Pantry - NYCP | 1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Bronx Food Pantry and Food Hub | 402 East 152nd Street, Bronx, NY 10455 | 4:00 p. m. a 6:00 p. m.

West Side Campaign Against Hunger | 263 West 86th Street, Manhattan, NY 10024 | 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Christ and St. Stephen’s Food Pantry | 120 West 69th Street, Manhattan, NY 10023 | 9:30 a. m. a 10:30 a. m.

Holy Apostles Soup Kitchen | 296 9th Avenue, Manhattan, NY 10001 | 9:30 a. m. a 11:00 a. m.; 1:30 p. m. a 3:00 p. m.

Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc. | 602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009 | 12:30 p. m. a 1:30 p. m.

Vision Urbana, Inc. | 66 Essex St., Manhattan, NY 10002 | 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

UJC Of the East Side | 15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002 | 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Evangel Food Pantry | 39-21 Crescent St., Queens, NY 11101 | 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Esther Grunblat Center of Central Queens | 108-13 67th Road, Queens, NY 11375 | 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

La Jornada | 47-09 30th Street, Queens, NY 11101 | 11:00 a. m. a 2:00 p. m.; 1:00 p. m. a 4:00 p. m.

Masbia of Queens | 105-47 64th Road, Queens, NY 11375 | 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

Sam Field | 58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362 | 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

Kehilat Sephardim of Ahavat Achim | 150-62 78th Road, Queens, NY 11367 | 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

BFFY - Our Lady of Lourdes Outreach | 92-96 220th Street, Queens, NY 11428 | 12:30 p. m. a 3:30 p. m.

Trinity Human Service Corp. | 153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11206 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Queens Jewish Community Council | 119-45 Union Turnpike, Queens, NY 11375 | 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street, Queens, NY 11432 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Shorefront Jewish Comm. Council | 128 Brighton Beach Avenue, Brooklyn, NY 11235 | 9:30 a. m. a 3:30 p. m.

RHOW Brooklyn Inc. | 360 Schermerhorn Street, Brooklyn, NY 11217 | 9:00 a. m. a 10:30 a. m.

The Campaign Against Hunger | 2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233 | 9:00 a. m. a 5:30 p. m.

Hebrew Educational Society | 9502 Seaview Avenue, Brooklyn, NY 11236 | 9:30 a. m. a 2:00 p. m.

Metropolitan Council on Jewish Poverty | 5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234 | 4:00 p. m. a 6:00 p. m.; 4:00 p. m. a 7:00 p. m.

The Salvation Army Sunset Park Corps | 520 50th Street, Brooklyn, NY 11220 | 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

Masbia of Boro Park | 5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219 | 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

Sephardic Bikur Holim | 425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223 | 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Our Lady of Grace Parish | 2332 East 4th Street, Brooklyn, NY 11223 | 9:00 a. m. a 11:30 a. m.

Family Services Network of NY, Inc. | 1420 Bushwick Avenue, Brooklyn, NY 11207 | 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Transfiguration Church | 263 Marcy Avenue, Brooklyn, NY 11211 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

South Asian Council for Social Services | 143-06 45th Avenue, Queens, NY 11355 | 9:30 a. m. a 1:00 p. m.

Grant House Unity Corporation | 2046 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11234 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

Community Health Action of Staten Island Inc. | 2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302 | 10:00 a. m. a 4:00 p. m.; 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Salvation Army Port Richmond Corps | 1295 Forest Avenue, Staten Island, NY 10302 | 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

Project Hospitality Inc. | 25 Canal St., Staten Island, NY 10304 | 12:30 p. m. a 1:30 p. m.

Jewish Community Center of Staten Island | 1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314 | 9:30 a. m. a 4:30 p. m.

Jueves 19 de noviembre

Part of the Solution (POTS) | 2759 Webster Avenue, Bronx, NY 10458 | 8:30 a. m. a 11:30 a. m.

Rap4Bronx Mobile Pantry | 1967 Turnbull Avenue, Bronx, NY 10473 | 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Al Hajjah Fair Tyson Halal Food/Clothing Distribution Pantry | 2269 Crotona Ave, Bronx, NY 10457 | 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Community Food Pantry at Highbridge | 1363 Ogden Avenue, Bronx, NY 10452 | 12:00 p. m. a 3:00 p. m.

Mobile Choice Pantry - NYCP | 1285 Oak Point Avenue, Bronx, NY 10474 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Upper Manhattan Mental H.C. Inc. | 520 West 135th Street, Manhattan, NY 10031 | 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

Bronx Food Pantry and Food Hub | 402 East 152nd Street, Bronx, NY 10455 | 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

West Side Campaign Against Hunger | 263 West 86th Street, Manhattan, NY 10024 | 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Crossroads Community Services Inc. | 108 East 51st Street, Manhattan, NY 10022 | 9:30 a. m. a 1:00 p. m.

Holy Apostles Soup Kitchen | 296 9th Avenue, Manhattan, NY 10001 | 9:30 a. m. a 11:00 a. m.; 1:30 p. m. a 3:00 p. m.

Trinity’s Services and Food for the Homeless Inc. | 602 East 9th Street, Manhattan, NY 10009 | 12:30 p. m. a 1:30 p. m.

Vision Urbana, Inc. | 66 Essex St., Manhattan, NY 10002 | 8:00 a. m. a 3:00 p. m.

UJC Of the East Side | 15-17 Willett Street, Manhattan, NY 10002 | 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Evangel Food Pantry | 39-21 Crescent St., Queens, NY 11101 | 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Esther Grunblat Center of Central Queens | 108-13 67th Road, Queens, NY 11375 | 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

La Jornada | 47-09 30th Street, Queens, NY 11101 | 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

Masbia of Queens | 105-47 64th Road, Queens, NY 11375 | 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

The Salvation Army Queens Temple Corp. | 86-07 35th Avenue, Queens, NY 11372 | 10:00 a. m. a 11:00 a. m.

Sam Field | 58-25 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362 | 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Kehilat Sephardim of Ahavat Achim | 150-62 78th Road, Queens, NY 11367 | 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

Trinity Human Service Corp. | 153 A Johnson Avenue, Brooklyn, NY 11206 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Queens Jewish Community Council | 119-45 Union Turnpike, Queens, NY 11375 | 11:00 a. m. a 2:00 p. m.

The Salvation Army Jamaica Citadel | 90-23 161st Street, Queens, NY 11432 | 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

Project Hope Charities | 170-20 140th Avenue, Queens, NY 11434 | 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

Community Help in Park Slope Inc. (CHIPS) | 200 4th Avenue, Brooklyn, NY 11217 | 11:30 a. m. a 1:00 p. m.

The Salvation Army Bushwick Corps | 1151 Bushwick Avenue, Brooklyn, NY 11221 | 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

The Campaign Against Hunger | 2010 Fulton Street, Brooklyn, NY 11233 | 9:00 a. m. a 5:30 p. m.

Hebrew Educational Society | 9502 Seaview Avenue, Brooklyn, NY 11236 | 9:30 a. m. a 2:00 p. m.

Metropolitan Council on Jewish Poverty | 5361 Preston Court, Brooklyn, NY 11234 | 11:00 a. m. a 1:00 p. m.; 2:30 p. m. a 5:30 p. m.

The Salvation Army Sunset Park Corps | 520 50th Street, Brooklyn, NY 11220 | 10:00 a. m. a 12:00 p. m.

Masbia of Boro Park | 5402 New Utrecht Ave, Brooklyn, NY 11219 | 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

Sephardic Bikur Holim | 425 Kings Highway, Brooklyn, NY 11223 | 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Our Lady of Grace Parish | 2332 East 4th Street, Brooklyn, NY 11223 | 9:00 a. m. a 11:30 a. m.

Acts Community Development Corp. | 2315 Surf Ave, Brooklyn, NY 11224 | 11:00 a. m. a 12:00 p. m.

Salt & Sea Mission Church Inc. | 2417-2419 Stillwell Avenue, Brooklyn, NY 11223 | 10:30 a. m. a 12:30 p. m.

Cornerstone SDA Church | 138 Pennsylvania Avenue, Brooklyn, NY 11207 | 10:00 a. m. a 12:30 p. m.

South Asian Council for Social Services | 143-06 45th Avenue, Queens, NY 11355 | 9:30 a. m. a 1:00 p. m.

Grant House Unity Corporation | 2046 Flatbush Avenue, Brooklyn, NY 11234 | 11:00 a. m. a 4:00 p. m.

Community Health Action of Staten Island Inc. | 2134 Richmond Terrace, Staten Island, NY 10302 | 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Salvation Army Port Richmond Corps | 1295 Forest Avenue, Staten Island, NY 10302 | 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

The Salvation Army Stapleton | 15 Broad Street, Staten Island, NY 10304 | 12:00 p. m. a 1:30 p. m.

Project Hospitality Inc. | 25 Canal St., Staten Island, NY 10304 | 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Jewish Community Center of Staten Island | 1466 Manor Road, Staten Island, NY 10314 | 1:00 p. m. a 6:00 p. m.

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