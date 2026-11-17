Las personas que sospechen haber sido víctimas de fraude fiscal, robo de identidad o filtraciones de datos cuentan con nuevas opciones para presentar denuncias en Carolina del Sur, Estados Unidos.

El Departamento de Ingresos estatal (SCDOR) habilitó formularios digitales a través de su plataforma gratuita MyDORWAY para facilitar estos reportes.

¿Qué delitos se pueden denunciar?

Los ciudadanos pueden informar sobre posibles irregularidades tributarias, como evasión de impuestos y fraudes cometidos por personas o empresas.

Para ello, deben ingresar al formulario de Denuncia por Violación Tributaria y proporcionar los datos del señalado, una descripción del caso y cómo conocieron la situación. La información suministrada será tratada de manera confidencial.

También está disponible un formulario para reportar robos de identidad y filtraciones de datos de contribuyentes. Los particulares deberán facilitar su nombre, dirección, número del Seguro Social, información de contacto y una fotografía de un documento oficial de identificación, además de explicar lo sucedido.

Requisitos para empresas y particulares

Las compañías y los preparadores de impuestos que hayan sufrido vulneraciones en sus sistemas deberán presentar información adicional para facilitar las investigaciones. Entre los datos solicitados figuran:

Números FEIN, EFIN y PTIN afectados.

Fecha en la que ocurrió el incidente.

Tipo de información comprometida.

Cantidad de clientes o empleados perjudicados.

El SCDOR revisará cada reporte y podrá comunicarse por correo electrónico para solicitar detalles adicionales o informar sobre los pasos correspondientes. El organismo aseguró que los datos personales enviados, incluidos los números del Seguro Social, permanecerán bajo medidas de protección.

Recomendaciones para evitar estafas

Las autoridades también aprovecharon el Mes de la Concientización sobre la Ciberseguridad para recordar algunas medidas preventivas. Recomendaron utilizar contraseñas diferentes y seguras, activar la autenticación multifactor y configurar claves de acceso en MyDORWAY mediante huella digital, reconocimiento facial o PIN.

Asimismo, aconsejaron desconfiar de correos electrónicos y mensajes de texto inesperados que soliciten información personal o dinero en nombre del IRS o del SCDOR. El departamento estatal aclaró que sus notificaciones sobre deudas tributarias se realizan por correo postal.

Finalmente, recomendaron contratar preparadores de impuestos con credenciales verificables y comprobar que tengan un Número de Identificación Tributaria de Preparador (PTIN) emitido por el IRS.

Los afectados por robo de identidad también pueden acudir al Departamento de Asuntos del Consumidor de Carolina del Sur (SCDCA), que ofrece orientación y recursos para atender estos casos.

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