El Metro de Caracas prestará servicio comercial en horario extendido durante la noche de este martes 17 de noviembre para garantizar el retorno seguro de los asistentes al encuentro de béisbol entre los Leones del Caracas y los Navegantes del Magallanes en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

Según la información difundida por la empresa de transporte subterráneo a través de sus redes sociales, la operación especial se ejecutará desde las 11:00 p. m. de hoy martes 17 hasta la 1:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre.

Modalidad de embarque y desembarque durante el operativo

Para mantener el orden y la fluidez de los usuarios al finalizar el compromiso deportivo, el sistema Metro de Caracas aplicará las siguientes condiciones de acceso y salida en sus instalaciones:

Estación habilitada para embarque : Los pasajeros podrán ingresar al sistema únicamente a través de la estación La Rinconada.

Estaciones habilitadas para desembarque: El resto de las estaciones de la red operarán exclusivamente para la salida de los usuarios por la puerta de servicio.

Asimismo, la institución destacó que el trayecto contará con un dispositivo de seguridad conjunto integrado por funcionarios de la Guardia Patrimonial, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con el objetivo de resguardar a los fanáticos durante todo el recorrido.

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