Decenas de organizaciones comunitarias, iglesias y centros de apoyo en ciudades medianas y suburbios de Estados Unidos (EEUU) preparan la distribución gratuita de pavos y canastas de alimentos para familias necesitadas de cara al Día de Acción de Gracias, previsto para el próximo jueves 26 de noviembre de 2026.

Mientras gran parte de la cobertura se concentra en grandes urbes como Nueva York o Los Ángeles, estas iniciativas locales abrirán sus puertas bajo la modalidad de entrega por orden de llegada y hasta agotar existencias, como un alivio directo ante el costo de la cena festiva.

Direcciones, fechas y horarios confirmados.

Las jornadas anunciadas en localidades fuera de los circuitos habituales cuentan con los siguientes puntos de atención:

Upland, California : El Pacific Community Center (814 Alpine St.) realizará una distribución comunitaria este sábado 21 de noviembre, de 11:00 a. m. a 2:00 p. m., con alimentos, almuerzo gratuito y artículos esenciales.

Concord, California : A través del Monument Crisis Center, los residentes pueden acceder a entregas de pavos acompañados de bolsas con ingredientes completos para preparar la cena tradicional.

Tacoma, Washington : La organización The R.I.S.E. Center (2136 M.L.K. Jr Way Suite 104) celebrará su evento Harvest of Hope este sábado 21 de noviembre, de 11:00 a. m. a 2:00 p. m., con comida caliente y bolsas con pavo para llevar.

Vandalia, Ohio : En alianza entre Buckeye Harley-Davidson (7220 N Dixie Dr.), City Light Church y Underground Kings MC, habrá una entrega anual este sábado 21 de noviembre, de 12:00 p. m. a 6:00 p. m., bajo la modalidad de un pavo por vehículo.

Irving, Texas : La iniciativa Families Feeding Families distribuirá pavos y víveres en la iglesia Plymouth Park United Methodist Church (1615 W. Airport Freeway) el miércoles 25 de noviembre, de 11:00 a. m. a 3:00 p. m., justo en la víspera del feriado.

Vineland, Nueva Jersey: Organizaciones sin fines de lucro y líderes religiosos locales coordinan entregas focalizadas en familias de bajos recursos y adultos mayores del sur del estado.

Recomendaciones y opciones en supermercados

Los organizadores sugieren llegar con antelación a los puntos de encuentro debido a la alta demanda y a que los inventarios son limitados.

Asimismo, recomiendan verificar en las redes sociales de cada centro si el retiro se efectúa en modalidad drive-thru (en automóvil) o peatonal.

Para quienes residen en estados del interior y prefieren alternativas comerciales, cadenas regionales de supermercados como Hy-Vee y Weis Markets (en Pensilvania y estados vecinos) mantienen vigentes promociones de pavo gratuito al cumplir requisitos de compra o canje de puntos de fidelidad.

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